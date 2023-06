Zgodilo se je: Guardiola in Gvardiol v istem klubu, odškodninski znesek je vrtoglav

Hrvaški nogometni prvak Dinamo slovenski del priprav na Gorenjskem danes začenja v zmagovalni formi še preden se je začela sezona. Največjemu hrvaškemu klubu se obeta zajeten zaslužek, ne da bi v prestopnem roku prodal kakšnega od vidnejših in vrednejših igralcev iz minule sezone. Evropski prvak Manchester City je ujel 21-letnega Joška Gvardiola.

Postavnega Hrvata si je močno zaželel trener Pep Guardiola. Tudi zato sta klub in igralec že dosegla dogovor o plači in dolžini pogodbe. In zato tudi ni več neznanka o tem, ali bo prišlo do združitve dvojca Guardiola-Gvardiol, temveč le o tem, za koliko evrov se bo hrvaški reprezentant preselil iz nemškega Leipziga, kjer bosta v novi sezoni igrala dva Slovenca – ob kapetanu moštva Kevinu Kamplu še eden od vzhajajočih svetovnih upov Benjamin Šeško.

Odškodninski znesek za člana najboljše enajsterice svetovnega prvenstva v Katarju se vrti okoli 100 milijonov evrov, s čimer bi mladi branilec, ki je navdušil na mundialu, postal najdražji branilec na svetu. Ta naziv trenutno pripada Angležu iz Cityjevega mestnega tekmeca Manchester Uniteda Harryju Maguiru, za katerega je klub z Old Traffordu leta 2019 Leicestru plačal 87 milijonov evrov.

S svežim denarjem Dinamov denarni tok dosega tudi Slovenijo. Na Brdu pri Kranju, ki bo letos zamenjal bazo za trening zadnjih let Moravske Toplice, bo novi trener in nekdanji osvajalec dvojne krone z Olimpijo Igor Bišćan prvič opravil samostojne priprave modrih. Ni skrivnost, da izvedba priprav na Brdu sodi v najvišji cenovni razred v Sloveniji, zato slovenskih klubov na Gorenjskem ni. Maribor je na primer v Moravskih Toplicah, Celje v Kranjski Gori. Olimpija je izbrala Avstrijo.

Za Vipotnika ni evrov

Gvardiolova selitev za Dinamo pomeni neverjetno finančno darilo. V klubsko blagajno bi padlo najmanj 15 milijonov evrov oziroma 20 odstotkov od transferja. Toda tudi to ne spreminja odločitve zagrebških selektorjev o tem, da ne pripelje najboljšega slovenskega strelca Žana Vipotnika, za katerega je Maribor zahteval previsoko odškodnino.

V Dinamovi poletni poslovni kombinatoriki se obeta še nekaj velikih priboljškov. Manjšega, le 600.000 evrov, je že prinesel prestop Matea Kovačića iz Chelseaja v Manchester City, kot dvoodstotno nadomestilo za vzgojo igralca. Pri prestopih znotraj iste države matičnim klubom sicer ne pripada tržna odškodnina. Drugi je povezan z odškodnino Interjevega kapetana Marcela Brozovića. Za prestop v Savdsko Arabijo k Ronaldovemu Al Nasrju naj bi Inter prejel 23 milijonov evrov odškodnine, Dinamu pripada 10 odstotkov od tega zneska. Zadovoljen bo tudi Brozo, ki bo v treh letih zaslužil 60 milijonov evrov.