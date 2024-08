Srbski atlet se je med tekmo utopil v jezeru, zadnje trenutke zabeležila kamera (VIDEO)

Grozljive novice prihajajo iz Združenih držav Amerike. Srbski športnik Lazar Đukić ni priplaval iz jezera med tekmovanjem CrossFit Games 2024. Ostal je namreč brez zraka tik pred ciljem in ni uspel priplavati na površje. Tragičen dogodek se je zgodil v Fort Worthu v Teksasu.

Zadnjič so ga videli 100 metrov pred ciljem, priče pa so izjavile, da so opazile, kako se je Đukić mučil med plavalnim delom tekmovanja. Reševalci in potapljači so bili takoj poslani na kraj dogodka, organizirana je bila obsežna iskalna akcija. Na žalost se je končala tragično. Truplo srbskega športnika so našli in izvlekli iz teksaškega jezera, so sporočile tamkajšnje oblasti za NY Post. Sprva sicer ni bilo jasno, ali so našli Đukićevo truplo, a kmalu je prispela potrditev.

Đukić je bil znan crossfit tekmovalec, ki se je proslavil na mednarodnem prizorišču s sijajnimi nastopi. Večkrat je sodeloval na CrossFit Games, najboljši rezultat je dosegel leta 2022, ko je osvojil deveto mesto. Po strašni novici so organizatorji odpovedali vsa tekmovanja. Na družabnih omrežjih je bil objavljen tudi video, na katerem je videti, kako se Đukić poskuša dokopati do zraka. Kot poroča Nova.rs, čeprav sta bila dva člana varnostne ekipe za tekmovalce v bližini, nihče ni reagiral na težave nesrečnega tekmovalca.