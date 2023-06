Slovenska smučarka, ki se hkrati ukvarja s še enim športom

Športniki iz smučarskih panog so v teh dneh že dodobra vstopili v novo pripravljalno obdobje. In v sebi znano okolje se je vrnila tudi naša odlična veleslalomistka Meta Hrovat. Kranjskogorka je z umikom iz tekmovalnega športa pred enim letom presenetila domačo javnost, toda zdaj je spet v smučarski karavani. Pripravila se bo za tradicionalen oktobrski uvod sezone v Söldnu na Tirolskem in nato seveda še za naslednje postaje svetovnega pokala, vključno z domačo tekmo na podkorenski strmini.

Kako to, da ste se odločili za vrnitev?

»Pred tisto novinarsko konferenco, na kateri sem vam sporočila, da prekinjam svojo športno pot, sem bila povsem brez motivacije. Iz sedanjega zornega kota je bila to smiselna odločitev, ker se nisem dobro počutila. Zdaj je drugače. V tem času sem spoznala, da ohranjam svojo tekmovalnost, in zdaj, ko sta se mi glava in telo odpočila, občutim željo po potrjevanju svojih športnih sposobnosti.«

Kaj pa boste storili drugače, da bi preprečili tisto zasičenost, ki vas je mučila pred enim letom?

»Količinsko sem vedno smučala veliko. Obenem pa moram nameniti pozornost tudi temu, da si ne bi nalagala preveč bremena. Veliko sem o tem razmišljala v zadnjih mesecih in spoznala, da ko je ene tekme konec, je že čas za naslednjo. Ko pa mi ni šlo vse po željah, sem se vse preveč obremenjevala z neuspehom, nisem bila sproščena in zato sem se mučila. Zdaj se že treninga lotevam drugače. Trdo delam, toda obenem za počitek in sprostitev prekinem vadbo za dva dni, si takrat morda privoščim dva dneva na morski obali, pa se nato spet vrnem k pripravam.«

Vas zdaj pričakujejo kakšne spremembe glede tehnike, opreme in podobnega?

»Niti ne, vse je podobno. No, drži pa, da sem zamenjala svojega opremljevalca in tu se moram še povsem privaditi na spremembo.«

Kako pa to, da ste zapustili Salomon in se zdaj preselili k Headovi ekipi?

»Vrsto let sem odlično sodelovala s Salomonom, toda obenem sem dolgo iskala želeni občutek v smučarskem čevlju. In tako sem začela razmišljati, da ničesar ne morem izgubiti – razen morda zelo dobrih odnosov z dosedanjim opremljevalcem –, če se preselim k drugi tovarniški ekipi. A včasih je tako v športu, da ne moreš gledati zgolj na prijazno dolgoletno sodelovanje, visoki cilji lahko botrujejo tudi spremembam. Športna kariera je kratka, jaz sem si jo še malce bolj skrajšala (smeh), poskusiš doseči kar največ.«

Vas je kaj spremenila tista nesrečna poškodba, ki vas je v tej zimi, v kateri niste tekmovali, doletela pri prostem smučanju?

»Ah, še zdaj iščem nevarnosti tam, kjer jih ni treba iskati ... Res pa je, da sem bolj previdna glede počitka in spanca in temu namenjam več pozornosti kot v preteklosti.«

Se pa, kot vem, sproščate pri plezanju – koliko časa ste mu namenili ob zadnjih počitnicah?

»Veliko časa. Nazadnje sem si privoščila počitnice na Sardiniji, v kombi vzela opremo za plezanje in bila nato dvakrat na dan v steni.«