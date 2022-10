Roglič na podelitvi z družinico, ki se bo kmalu povečala (FOTO)

Kolesarskemu asu Primožu Rogliču je danes na posebni slovesnosti predsednik Slovenije Borut Pahor vročil državno odlikovanje, zlati red za zasluge. Roglič se je zahvalil za izkazano priznanje in izrazil ponos ob sprejetju odlikovanja.

Pahor je Rogliču vročil zlati red za zasluge zaradi izjemnih športnih dosežkov, uveljavljanja Slovenije na svetovnem športnem prizorišču in navdiha, ki ga s svojim značajem vliva ljudem.

FOTO: Nebojša Tejić, STA

»Primož Roglič iz Kisovca pri Hrastniku je s svojo športno zgodbo in osebnostjo osvojil slovenska srca ter postal junak slovenskega kolesarstva. S spremljanjem njegovih nastopov na letošnji in lanski dirki po Franciji ter letošnji dirki po Španiji smo spoznali nepredvidljivost kolesarskih dirk in hkrati začutili, kako zelo ga imamo radi,« so zapisali v izjavi urada predsednika države.

Na podelitvi sta ga spremljala tudi sinček Lev in noseča žena Lora, saj sta mladoporočenca pred kratkim sporočila, da se bo družinica povečala.