Po škandaloznih razkritjih slovenskih nogometašic je tu odziv šefa NZS

Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović je ob robu današnje predstavitve prenovljene mladinske lige na Bledu komentiral tudi pismo ženske izbrane vrste, v katerem reprezentantke zahtevajo zamenjavo selektorja Boruta Jarca. Kot je dejal prvi mož zveze, ultimati niso pravi način za reševanje stvari.

»Zadeve se na takšen ultimativen način, kakršen je bil zastavljen v tem pismu, ne rešujejo. Na NZS smo vedno iskali način in poti za reševanje zadev, ki igralke morda motijo pri pogojih igranja. Nismo pa pričakovali takšnega postavljanja ultimatov,« je za STA dejal Mijatović v odzivu na pismo, ki so ga prejšnji teden reprezentantke objavile v javnosti.

Težave v A-reprezentanci

Ženska nogometna A-reprezentanca (v pismu je podpisanih 31 igralk) je na NZS naslovila odprto pismo, ki ga je pozneje posredovala še medijem. Igralke so v pismu opozorile na več težav in dogajanje v A-reprezentanci, predvsem na razmere in medsebojne odnose na reprezentančnih zborih in treningih ter medsebojno komunikacijo.

Poudarile so, da v zadnjih letih napredka pod vodstvom Jarca ni več. Reprezentantke so kot razlog za to naštele pomanjkanje delovne kemije med igralkami in vodstvom, prav tako pomanjkanje komunikacije med klubi in reprezentanco, pa tudi slab odnos selektorja do igralk, predvsem tistih, ki niso v prvi postavi.

Pismo so delile z javnostjo, potem ko se je isti dan NZS nanj odzvala s sporočilom za javnost. V njem so na zvezi zapisali, da ne bodo dovolili, da bi igralke ali kdorkoli drug odločal o izbiri in načinu dela strokovnega vodstva in kontinuiteti dela v reprezentanci, saj sprejemanje teh odločitev ni v njihovi pristojnosti.

Obenem so na NZS dodali, da pisma, ki so ga prejeli 17. julija, ne želijo posredovati javnosti, saj vsebuje konkretna imena posameznikov, ki jim lahko z objavo nepreverjenih in nedokazanih očitkov povzroči nepopravljivo škodo.

Mijatović je danes za STA pojasnil, da se je vodstvo NZS z reprezentantkami sestalo dva dneva pred prijateljsko tekmo 14. julija proti Srbiji v Krškem. »Pogovarjali smo se o odprtih zadevah in tam je beseda nanesla tudi na strokovno delo. Reprezentantke so ocenile, da bi to lahko bilo boljše,« je povedal Mijatović in dodal, da pred tem "nikoli na NZS niso prejeli nobene pripombe ali informacije, da bi v ženski reprezentanci bilo kar koli narobe«.