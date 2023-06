Izjemno delo legendarnega košarkarja: pri Vilfanu igrišče kot letališče (FOTO)

Športno društvo Košarkarska šola Peter Vilfan letos organizira jubilejni 30. poletni košarkarski tabor v Strunjanu. Vsa ta leta na Obalo k legendi slovenske in jugoslovanske košarke prihajajo mladi, željni košarkarskega znanja in preživljanja športno obarvanih počitnic. Letos tudi na povsem prenovljenem košarkarskem kompleksu, ki so ga pred dnevi ponosno predali v uporabo.

8000 otrok je že gostil Vilfanov tabor.

»Pred 30 leti sem prav junija na slovenski obali iskal primerno lokacijo za poletni košarkarski tabor. Ko sem se že odpravljal domov, mi je prijatelj rekel, da se zapeljiva še na tale hrib nad Strunjanom. To sva tudi storila. Ko sva prišla do ovinka, ko sem zagledal tale plato, šlo je za veliko zaplato asfalta, sem v trenutku vedel, da je to to. Odšel sem do šole in tam spoznal takratnega ravnatelja dr. Darka Oparo, ki ga še posebno prisrčno pozdravljam. V manj kot uri sva se dogovorila vse: kje bomo trenirali in igrali, kje se prehranjevali in spali. Preostalo je le še to, da moja sijajna ekipa v manj kot treh tednih pripravi vse za prvi tabor,« je Peter Vilfan pred množico gostov iz sveta košarke in domače lokalne skupnosti pojasnil, kako je našel svoj prostor pod soncem.

Slavnostni trenutek FOTO: Drago Perko

»Danes je z nami tudi peterica, ki je bila zraven tudi na začetku. Prvega sem že omenil, to je dr. Darko Opara. Poleg njega so tu še Tone Krump, ki je bil prvi glavni trener kampa in vodja košarkarske šole. Alenka Škreblin je skrbela za administrativne in tehnične zadeve. Tu je še profesor Janez Drvarič, naš priznani vrhunski košarkarski trener. Janez je pomagal spisati program tabora, v tisti prvi izmeni pa je bil ves čas tu in vse nadziral. Potem pa je tu še peta oseba v tej zgodbi: Aleš Fabjan je danes glavni trener in vodja KŠ Petra Vilfana. Aleš je edini, ki je poleg mene prisoten vseh teh 30 let,« je izpostavil Vilfan.

Odskočna deska za NBA

Udeleženci tabora uporabljajo prostore, kjer deluje Center za usposabljanje Elvire Vatovec. To je javni vzgojno-izobraževalni zavod, ki skrbi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.

»To so igrišča CUDV Elvire Vatovec, ta igrišča so jim na voljo celo leto. Hkrati je to igrišče ves čas na voljo tudi rekreativnim igralcem, ni zaprto,« ne pozabi poudariti Vilfan. V 29 izvedbah tabora so gostili 8000 otrok.

Peter Vilfan ga je preizkusil. FOTO: Drago Perko

»Mi se radi pohvalimo, da je bil eno poletje na našem taboru Luka Dončić, ob njem pa številni slovenski asi: Beno Udrih, Boštjan Nachbar, Sani Bečirovič. A eno so vrhunski igralci, za nas so pomembni tudi tisoči in tisoči otrok, ki prihajajo ter tu preživljajo čudovite počitnice. Strunjan je odskočna deska za ligo NBA in vrhunske klube. Imamo pa mi v Sloveniji veliko srečo, ker premoremo Luko Dončića. Lukomanija je prisotna vsepovsod, tako v naši šoli kot na našem taboru,« je še navrgel Vilfan, ki je otvoritveni trak prerezal skupaj s piranskim županom Andrejem Koreniko. Ta se je zahvali Vilfanu, potem pa javno obljubil, da bo tudi CUDV Elvire Vatovec, letos slavi 70 let, deležen obnove. »Tu vedno slišite otroški smeh. Igrišče uporabljamo pri pouku športa, gibanja. Tu se naši učenci družijo med odmori, v podaljšanem bivanju tu izvajamo razne aktivnosti in treniramo za šolska tekmovanja. Večina naših učencev in učenk najraje igra nogomet, zadnja leta smo bili državni prvaki v nogometu,« je zavezanost športu potrdila ravnateljica CUDV Nataša Brljavac. Vmes so se z glasbeno točko predstavili tudi tukajšnji učenci, ki so jim vsi z veseljem prisluhnili, potem pa so nastopajoči dobili močan aplavz.

Nekaj mladih je dobilo žogo s podpisom Luke Dončića. FOTO: Drago Perko

Trkaj navdušil

Vilfanova ekipa že 30 let prihaja, skrbi za mlade in vrača lokalni skupnosti. Zmagovita kombinacija za vse. »Vilfanovo igrišče je kot letališče,« je med zbranimi pripomnil nekdo. »To so zame najlepša košarkarska igrišča v Sloveniji. Če kdo misli, da niso najlepša, pa imajo zagotovo najlepši razgled. Igrati košarko, gledati slovensko morje in piransko cerkev, to je mogoče le na tem igrišču.«

Takih drugje nimajo "Ta plato smo že trikrat prenavljali, preplastili smo ga, menjali koše, dodali reflektorje. Pred dvema letoma smo se odločili za vrhunsko, pravo obnovo. Priznam, da sami ne bi zmogli, iskali smo posameznike in podjetja, ki bi to z donacijami podprli. Naleteli smo na dober odziv. S pomočjo občine Piran smo začeli obnovo, zdaj imamo na voljo igrišča, na katere smo lahko zelo ponosni. Površina je posebna, takih igrišč v Sloveniji ni. To je posebna, mehka masa, ki daje občutek, kot da si v dvorani. Prednost te mase je tudi, da se pri 30 stopinjah ne segreje. Konstrukcije košev smo pripeljal iz Amerike, take imajo na kampih v ZDA. Na srednjem igrišču lahko prilagajamo višino košev za potrebe minikošarke," je Vilfan opisal prednosti prenovljenega kompleksa.

In kako naprej? »Cilj je vztrajati in nadaljevati to zgodbo. Se rad pošalim, da bom tu čez 15, 20 let mogoče na vozičku sedel in kontroliral dogajanje. Dokler bom zraven, bo KŠ Petra Vilfana obstajala,« je napovedal 65-letni Vilfan. Letos bo prve otroke sprejel v juliju, ko bodo tu štiri izmene. Morda celo v peti avgustovski. Interes je velik. »Da se mladi upi tu kalijo, da se igrajo celo svojo domišljijo. Ena na ena, dva na dva, tri na tri, naj košarka v vaših srcih za vedno živi, zato vas povabim, da gremo na koš metat,« pa je navrgel tudi pri otrocih in mladini priljubljeni raper Rok Terkaj - Trkaj. To je bil znak, da se lahko mladina požene na igrišča in preizkusi teren.