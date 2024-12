Cedevita Olimpija še zadnjič v Ljubljani

Neizprosen košarkarski ritem tudi ob koncu koledarskega leta ne pojenja. Cedevito Olimpijo v letu 2024 čakajo še tri tekme, današnja s podgoriškim SC Derbyjem bo tudi priložnost, da se od gledalcev za dobra dva tedna poslovijo z zmago. Tivoli je v tej sezoni za tekmece zmajev še neosvojena trdnjava, tudi tokrat proti Črnogorcem iz spodnje polovice lestvice šteje le zmaga. Tudi košarkarje Krke čakajo nasprotniki iz Črne gore, v Podgorico k Budućnosti se podajajo na misijo nemogoče.

Sredin dvoboj s Turk Telekomom za Cedevito Olimpijo ni prinesel rezultatskega zadoščenja, a je potrdil igralski in karakterni vzpon moštva, ki ni imelo strelskega dne. Zmanjkal mu je tudi poljub sreče, a so jo izzivali vse do zadnjih sekund in bili le za las prekratki. Predaja tudi pri -18 ni prišla v poštev in to je razveselilo trenerja Zvezdana Mitrovića: »Sprejeli smo preveč napačnih odločitev v napadu, mogoče smo tekmo izgubili že v prvi četrtini. A smo vztrajali in se borili do konca, poskusili smo vse, energija je bila prava vseh 40 minut.«

Konkurenca v evropskem pokalu je zgoščena, drugo in sedmouvrščeno moštvo loči le zmaga, o uspehu odločajo malenkosti in Ljubljančanom je tokrat zatajil predvsem met za tri točke. Prvi poraz po 12. novembru je že v vzvratnem ogledalu, pred današnjo tekmo so imeli skoraj tri dni časa brez potovanj za regeneracijo in trening, kar je v tem obdobju sezone »luksuz«. Derby je sezono začel dobro, v zadnjem obdobju pa nanizal štiri zaporedne poraze in je na lestvici lige ABA le mesto pred Krko, z zmago bi Ljubljančani razveselili tudi tekmece iz Novega mesta. In nadaljevali premik po lestvici navzgor, po dvanajstih kolih Olimpija še ni na mestih, ki vodijo v končnico, a za petim Spartakom zaostaja le še za zmago, to pa je že območje, kjer bi se moštvo iz Stožic rado videlo tudi ob koncu rednega dela.

Za konec v Beograd

Tradicija govori v prid Olimpije, v tej sezoni v Tivoliju še ni izgubila, na zadnjih tekmah jih v večjem številu s tribun podpirajo tudi gledalci. Zmaje do konca leta 2024 nato čakata še dve gostovanji, Dan samostojnosti in enotnosti bodo obeležili s pokalnim gostovanjem pri Iliriji, za konec leta (30.12) jih čaka še pot v Beograd v polno Štark Areno, ki bo odeta v črno-bele barve Partizana.

Podobno bo tudi praznično obdobje košarkarjev Krke, za začetek jih v nedeljo čaka gostovanje v dvorani Moraća pri Budućnosti, ki bo v vlogi izrazitega favorita, zadnji regionalni dvoboj sezone jih prav tako čaka proti Beograjčanom, v Novo mesto (29.12) prihaja Crvena zvezda. Ena zmaga bi bila realen izkupiček z zadnjih štirih slovenskih tekem v jadranski ligi, kar bo več od tega, bo prijetno praznično presenečenje.