Zelo močni tudi brez Dončića in Čančarja

Z zelo pisanimi občutki se bodo danes zbrali slovenski košarkarski reprezentanti pred drugim ciklom kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023, v katerem se bodo dvakrat pomerili s Finsko. Ob prihodu v Koper si bodo lahko izmenjali anekdote pokalnih tekmovanj minulega konca tedna, hkrati pa se razveselili snidenja v zelo lepi zasedbi. Med tokratnimi 14 izbranci selektorja Aleksandra Sekulića je kar devet junakov lanskih olimpijskih iger v Tokiu, manjkali bodo le Luka Dončić, Vlatko Čančar in poškodovani Aleksej Nikolić, ki je moral v zadnjem hipu prepustiti mesto Maticu Rebcu. Najbolj zadovoljni so bržkone reprezentanti Cedevite Olimpije, saj so po petih letih osvojili slovenski pokal Spar. Zoran Dragić, najučinkovitejši strelec moštva na zaključnem turnirju na Kodeljevem s povprečjem 19,5 točke, prvič nasploh, najboljši košarkar prireditve Edo Murić drugič (leta 2014 je bil prvi v dresu Krke), Jaka Blažič tretjič (po letih 2012 in 2013). V Kopru bosta Blažič in Murić znova zamenjala kapetanski vlogi, slednji bo postal selektorjeva podaljšana roka na parketu in v slačilnici. »Tako pri Olimpiji kot v reprezentanci vsi pričakujejo od nas zgolj zmage, kar ni lahko breme. Vsak dan je treba biti stoodstoten, saj smo favoriti na skoraj vsaki tekmi. Toda ni izgovorov, to je naša služba in v mislih imamo še dve zmagi,« razmišlja Murić pred treningi v dvorani Bonifika ter dvema dvobojema s Finsko, v petek ob 17.30 v Espooju in prihodnji ponedeljek ob isti uri v Kopru. Že pri 19 letih starosti je pokalno zmagoslavje okusil debitant v članski izbrani vrsti Luka Ščuka, čeprav je imel v minulih mesecih precej manjšo vlogo, kot so mu napovedovali stožiški šefi. V četrtkovem polfinalu s Krko je 208 cm visoki Primorec igral sedem minut in dosegel dve točki, v finalu s Heliosom slabi dve minuti in ostal pri ničli. V zadnjih desetih krogih lige ABA pa je v seštevku dobil priložnost zgolj štirikrat, v seštevku za 14 minut igre in pičli dve točki. Njegove številke seveda niso na reprezentančni ravni, je pa po svoje pohvalno, da bo lahko okusil vzdušje med evropskimi prvaki in četrtouvrščenimi z OI. Podobno možnost je ob zmagah nad Hrvaško (76:74) in Švedsko (94:89) v jesenskem ciklu imel Blaž Habot, tokrat pa jo dobil tudi 21-letni in 197 cm visoki organizator igre Žiga Samar. Slednji je še ena odlična prispodoba vsestranskega nezaupanja v slovenski klubski košarki, ki ga s svojimi vzvodi poskuša premostiti krovna zveza.

Brez ambicij in mladih

Mladi Jeseničan se je namreč po Dončićevem zgledu že s 16 leti odpravil iz Olimpijinih vrst na Iberski polotok. Najprej se je kalil v pomladku madridskega Reala, zdaj pa drugo sezono brani barve Fuenlabrade, pri kateri v tej sezoni elitne španske lige igra s povprečjem 6,9 točke in 4,6 asistence v 21 minutah. Skozi obvoz v tujini se je vrnil v reprezentanco tudi 20-letni Gregor Glas (Partizan), mnogi mladci pa so obtičali v brezzračnem prostoru. Njihovi klubi se opravičujejo, da je težko loviti dobre rezultate in hkrati uveljavljati mlade talente, kar je nedvomno res, toda v praksi nimajo niti ambicij in uspehov niti ne brusijo svojih draguljev. Zanašanje, da bodo namesto njih za upe slovenske košarke poskrbeli v tujini in pri KZS, pa je vsaj nespodobno, če ne še kaj več. Ker je Fuenlabrada šele 15. na lestvici španske lige, se ni uvrstila na pokalni turnir najboljše osmerice, na katerem je Valencia izpadla že v četrtfinalu. Ob porazu z Murcio s 83:86 je Klemen Prepelič dosegel 19 točk, Mike Tobey le dve. V četrtfinalu sta se poslovila tudi Jakob Čebašek (Leuven) v Belgiji in Žiga Dimec (Anwil) na Poljskem.