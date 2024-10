Vroče tudi v zakulisju formule 1

Svetovno prvenstvo v formuli 1 se bo po še drugem enomesečnem premoru nadaljevalo konec tega tedna v Austinu, kjer bo jutri (s startom ob 20. uri po srednjeevropskem času) na sporedu sprinterska preizkušnja, v nedeljo (21.00) pa še klasična dirka za veliko nagrado ZDA. Vzhajajočemu britanskemu zvezdniku Landu Norrisu (McLaren) se tako ponujata dve priložnosti, da vodilnemu v skupni razvrstitvi in branilcu lovorike Maxu Verstappnu (Red Bull) odščipne še nekaj točk.

52 točk naskoka ima vodilni Max Verstappen pred drugouvrščenim Landom Norrisom.

Nizozemski šampion, ki že – če verjamete ali ne – osem (!) dirk ni okusil slasti zmage, ima še vedno zajetno prednost (52 točk), ki pa je čez poletje precej skopnela. Ker je McLarnov dirkalnik MCL38 v zadnjem obdobju deloval občutno bolje od »rdečega bika« RB20, se visokoleteče napovedi angleških navijačev, da bi lahko Norris vendarle zrinil s prestola Verstappna, ne zdijo izvite iz trte. Še zlasti če bodo vodilni pri britanskem moštvu poslej dejansko vse karte stavili na 24-letnega asa iz Bristola.

Vštevši veliko nagrado ZDA je namreč do konca letošnje sezone še šest klasičnih dirk (v Ciudad de Mexicu, Sao Paulu, Las Vegasu, Dohi in Abu Dabiju), poleg teh pa tudi sprinterski preizkušnji v Braziliji in Katarju. Do 8. decembra, ko bo na sporedu finale v glavnem mestu Združenih arabskih emiratov (ZAE), se lahko torej zgodi še marsikaj.

Boj za zadnji prosti sedež

Zanimivo je tudi v zakulisju, kjer potekajo zelo vroča pogajanja za zadnji prosti sedež v formuli 1 za prihodnje leto (v moštvu Sauber/Audi). Zanj se poteguje več dirkačev, med najbolj vročimi kandidati pa naj bi bila izkušeni Finec Valtteri Bottas (35) in Nemec Mick Schumacher (25). V igri za to, da se preseli k švicarsko-nemški ekipi, je tudi 21-letni Argentinec Franco Colapinto, ki je na svojo nadarjenost opozoril v Bakuju, kjer si je z williamsom, v katerem je nedolgo tega zamenjal Američana Logana Sargeanta, pred mesecem dni pridirkal osmo mesto.

Njegove delnice naj bi pri tem kotirale kar visoko, kar gre pripisati tudi temu, da se zanj močno zavzemata slovita rojaka – nogometaša Sergio Agüero in Lionel Messi. »Lepo je videti, ko te na športni poti podpirata takšna asa,« je hvaležen Colapinto.

Nobenega dvoma ni, da je odgovornim v kraljevskem avtomobilističnem razredu v zadnjih letih izjemen preboj uspel tudi onstran Atlantika. To je mogoče sklepati tudi po tem, da je velika ljubiteljica formule 1 navsezadnje tudi Kamala Harris, podpredsednica ZDA in kandidatka za predsednico, kar je priznala v znani pogovorni oddaji pri Howardu Sternu.

»Dirke so zelo zanimive, vsi v družini jih radi gledamo,« je zaupala skoraj 60-letna Američanka in na vprašanje, kdo je njen najljubši dirkač, kot iz topa izstrelila: »Lewis Hamilton, seveda!«