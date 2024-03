Vražja Ilka spet v samem vrhu: »Kljub manjši napaki z veseljem vzamem to drugo mesto«

Ilka Štuhec je na zadnjem smuku, finalni ženski tekmi v Saalbach-Hinterglemmu v Avstriji, le dočakala svojo prvo uvrstitev na stopničke v sezoni 2023/24 svetovnega pokala v alpskem smučanju. Kljub manjši napaki, ki jo je stala zmage, je zadovoljna z drugim mestom, s katerim je v smukaškem seštevku sezono končala kot osma najboljša.

»Zadnja tekma sezone, prve stopničke letos, blizu zmagi, manjša napaka, ki me je stala verjetno nekaj časa, da bi bilo še bolje, ampak vseeno z veseljem vzamem to drugo mesto,« je po koncu tekme s prizorišča na Solnograškem sporočila najboljša slovenska tekmovalka v hitrih disciplinah. V zadnjih dveh sezonah edina Slovenka, ki tekmuje na tekmah v smuku in superveleslalomu.

Osvojila je 22. karierne stopničke. FOTO: Leonhard Foeger Reuters

Preden se je pognala iz startne hišice, pravi, da ni bila »toliko živčna, kolikor je bila jezna«. »Najprej je bila ena prekinitev, začelo je pihati, videlo se je oblake, ki prihajajo, in sem si pravila: 'Prosim, prosim, da ne drži napoved, da ne bo začelo deževati ob poldne.' In potem še za konec tik pred startom krajša prekinitev, ki me je v bistvu še dodatno podžgala.«

Občutki, ki so jo prevzemali, in celotno dogajanje so jo spomnili na tekmo v smuku lani januarja v Cortini d'Ampezzo, kjer je nato zmagala.

»Enostavno sem bila OK. Glede samega smučanja sem vedela, kaj moram narediti, imela sem cilj, kaj moram popraviti s treningov, ne glede na razmere, ali je pihalo ali se ni videlo. Nekateri deli so bili res ekstremno mehki, ampak sem točno vedela, kaj moram narediti, da bom nesla hitrost in jo tudi prinesla do cilja,« je občutke opisala dvakratna svetovna prvakinja v smuku v letih 2017 in 2019.

Zelo zadovoljna

»Če se malo pošalim, sem bila tam okoli zadnjega vmesnega časa celo malo prehitra, tako da sem zelo zadovoljna s tem, kar sem pokazala danes. To je vsekakor lepa popotnica za naslednje leto tukaj februarja,« je dodala Štuhec. In s tem potrdila tisto, kar se je že govorilo, da nikakor še ne namerava postaviti tekmovalnih smuči v kot.

Vsem kritikom, ki so jo pošiljali v tekmovalno upokojitev, je znova zaprla usta. Napovedala je, da namerava prihodnjega februarja nastopiti v Saalbach-Hinterglemmu, ko bo na tem prizorišču člansko svetovno prvenstvo v alpskem smučanju. Štuhec bo kot 34-letnica ena izkušenejših tekmovalk.

Osvojila je 22. karierne stopničke. Od 12. karierne zmage je Štuhec v soboto ločilo zgolj 17 stotink sekunde. Zmagala je Avstrijka Cornelia Hütter, ki je prvič osvojila mali kristalni globus za osvojeni smukaški seštevek sezone.

Na zadnji ženski tekmi sezone

Enaintridesetletnica iz Kumberga je na zadnji ženski tekmi sezone nadoknadila 72 točk zaostanka za vodilno Laro Gut-Behrami, ki na zadnjem smuku na 17. mestu ni osvojila točke.

»Res sem brez besed,« je dejala nova lastnica smukaškega globusa. »Neverjetno je nastopiti na domači dirki s takšnim koncem, nikoli si tega nisem mogla niti predstavljati.«

»Ponoči sem slabo spala, zbudila sem se z mislijo: Daj vse od sebe, danes je zadnja priložnost za to sezono in uspelo mi je,« je dejala Hütter.

Gut-Behrami ni bila zelo razočarana: »Ko si na startu, želiš samo to - dati vse od sebe in poskusiti osvojiti vse, kar lahko osvojiš. Na koncu sem res zadovoljna s sezono - v celoti gledano se ne morem prav veliko pritoževati.«

Dvaintridesetletna Švicarka je sezono končala s tremi globusi, velikim za skupno zmago in malima za osvojena seštevka v veleslalomu in superveleslalomu.