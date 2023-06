Veliki Nole drvi rekordu naproti: izgubljeni niz ga je samo podžgal

Novak Đoković na poti do 17., rekordnega četrtfinala na OP Francije, s čimer je prekosil celo kralja peska Rafaela Nadala, ni oddal niti niza. Po zmagi proti Juanu Pablu Varillasu je celo dejal, da igra tenis kariere in da se še ni počutil tako telesno močnega. Hitro se je najedel zarečenega kruha. Karen Hačanov mu je vzel prvi niz in ga postavil pod pritisk. Nole mu je bil kos, hitro je pokazal, zakaj je osvojil že 22 turnirjev za grand slam in ostaja v igri za zgodovinskega 23. Bilo je 4:6, 7:6 (0), 6:2 in 6:4.

Đoković se je pred tem na Roland-Garrosu komaj dobro preznojil, za prve štiri zmage je potreboval manj kot 11 ur. Toda 11. nosilec iz Rusije mu je dal vetra v prvem nizu, v katerem je slovitega tekmeca, ki je storil zanj neobičajnih 10 nevsiljenih napak, nadigral. Tudi v drugem nizu mu ni oddal servisa, toda Srb je očitno stopnjeval formo. Prelomnica je bila podaljšana igra, ki jo je dobil s 7:0.

Sedemindvajsetletni Hačanov je v devetih dvobojih samo enkrat premagal Đokovića, prav v Parizu, na mastersu leta 2018. Rus, ki je želel priti v tretji zaporedni polfinale za veliki slam (v finalu še ni bil), je že v prvi igri tretjega niza dovolil break. Na trenutke je še pokazal kakšno čudovito potezo, toda v njegovi igri ni bilo več stalnosti. Od lovca se je spremenil v plen in največji teniški plenilec je kot jastreb zavohal njegove slabosti. Dvoboj je trajal tri ure in 38 minut. To je bila Noletova jubilejna 90. zmaga na svetem pesku, po kateri ni skrival veselja: »Karen je bil boljši v večjem delu prvih dveh nizov, iskal sem ritem in naredil veliko napak. Odigral pa sem popolni 'tie-break' in od takrat je šlo samo navzgor. Da sem končal z osmimi zaporednimi točkami, je dobra popotnica v polfinale.«

Ne podpira Lukašenka

Pri ženskah sta se v polfinale uvrstili Karolina Muchova in Arina Sabalenka. Čehinja Muchova je izločila nekdanjo finalistko Roland-Garrosa Anastazijo Pavljučenkovo s 7:5, 6:2 in se prvič prebila med najboljše štiri v Parizu. V polfinalu se bo srečala z Belorusinjo Sabalenko, drugo nosilko, ki je bila boljša od Ukrajinke Eline Svitoline s 6:4 in 6:4. Slednja, ki je lani postala mama, po porazu tekmici ni dala roke zaradi beloruske vpletenosti v vojno v Ukrajini. Tekmica ji ni zamerila, še več, na novinarski konferenci se je celo distancirala od predsednika Aleksandra Lukašenka. »Ne podpiram vojne v Ukrajini. To pomeni tudi, da ne podpiram Lukašenka,« je bila pogumna 25-letna Belorusinja.

Danes bosta polfinalna para Ons Jabeur (Tun, 7) – Beatriz Haddad Maia (Bra, 14) in Iga Šwiatek – Coco Gauff (ZDA, 6). Poljakinja Šwiatkova je branilka naslova in številka 1. V moški konkurenci bosta četrtfinalna obračuna Alexander Zverev (Nem, 22) vs. Tomas Martin Etcheverry (Arg) in skandinavski derbi Casper Ruud (Nor, 4) vs. Holger Rune (Dan, 6).