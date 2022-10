V Wolfsburgu slovenski derbi

Danes se začenja 22. sezona nogometne lige prvakinj. V skupinskem delu bo igralo 16 najboljših klubov stare celine, razdeljenih v štiri skupine. Skupine B se je že prijel vzdevek slovenska. Žreb je hotel, da bodo v skupini B igrali Wolfsburg (s Saro Agrež), St. Pölten (z Matejo Zver) in Roma (z Nino Kajzba in Zaro Kramžar), torej trije klubi, kjer si služijo kruh slovenske reprezentantke. Naslov prvakinj brani Lyon, ki je bil letos v finalu boljši od Barcelone. Agreževa in Zverova sta žreb spremljali skupaj v času kosila, ko se je reprezentanca pod taktirko selektorja Boruta Jarca zbrala na pripravah.

»Zelo smo veseli, da smo skupaj v skupini,« nam je zatrdila 21-letna branilka Sara Agrež, ki je poleti ostala v Nemčiji, zamenjala je le klub. Po novem nosi dres ambicioznega Wolfsburga. »V klubu imamo jasen cilj – želimo do 3. evropskega naslova in zmage v ligi prvakinj. Z žrebom smo zadovoljne, lahko bi bilo bistveno težje,« je jasna Agreževa, v evropskem klubskem nogometu kljub mladosti cenjena in spoštovana igralka. Sicer ne bi mogla iz Potsdama prestopiti v Wolfsburg, ki ne kupuje mačka v žaklju. »Biti članica Wolfsburga je nekaj neverjetnega in fenomenalnega. Vsak dan prinaša nove izzive, trenerji so odlični. Takoj opazijo napredek pri igralkah, pozorno spremljajo vsako potezo, veliko se pogovarjamo. Dobivam priložnost. Ko bodo sledili angleški tedni, po dve tekmi na teden, bom igrala še več in tudi začenjala tekme,« je prepričana Sara, ki igra predvsem na boku, saj imajo stoperk dovolj.

Uspešnejše kot moški

»V klubu pričakujejo le zmage, tega se zavedamo vse igralke. Vse smo maksimalno pripravljene, tudi tiste na klopi,« dodaja Sara Agrež, ki se veseli prve tekme v ligi prvakinj. Četrtek, 20. 10., prinaša slovenski derbi, v Nemčiji gostuje St. Pölten z Matejo Zver, kapetanko reprezentance. »Prepričana sem, da se bo veliko gledalcev iz Slovenije zbralo tudi v St. Pöltnu, ko bomo igrali tam,« se nadeja Sara. Ženski nogomet je uspešnica v Wolfsburgu. »V mestu smo prepoznavne, vsi vedo, da smo bistveno uspešnejše kot moška ekipa,« razkriva.

Tekem med elito se veseli tudi veteranka, 34-letna Mateja Zver, ki je na zadnji stopnici kvalifikacij zabila vse tri gole, Avstrijke so z 1:0 slavile zmago na Finskem, doma remizirale (2:2). Odločilni gol je Zverova zabila v 118. minuti podaljška! O velikem podvigu je govorila vsa Avstrija, hkrati je bil to gromozanski uspeh za mesto St. Pölten in serijske državne prvakinje, za katere Mateja Zver igra od leta 2015. »Wolfsburg je favorit skupine, tudi Roma ima močno ekipo,« priznava Mateja, ki pa si želi, da St. Pölten pokaže pravi obraz proti Romi in praški Slaviji za morebitno napredovanje v četrtfinale. Svoje prve minute v skupinskem delu lige prvakinj bosta z Romo lovili 18-letna Nina Kajzba in 16-letna Zara Kramžar. Nina je pred dvema letoma odšla v Rim iz vrst ŽNK Nona Pomurje Beltinci, Zara se je nazadnje kalila v ekipi ŽNK Ljubljana, od tu pa je šla po poti Nine v Rim.