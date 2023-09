V večno mesto po večno slavo

Vsa čast Ukrajini, a trikratni srebrni na evropskih prvenstvih imajo kakovost starocelinskih podprvakov. Ali tudi za kaj več, zlato? Slovenski reprezentančni odbojkarji so namreč v četrtfinalni tekmi EP v Varni ugnali ukrajinsko izbrano vrsto s 3:1 (17, 29, -21, 23) in se po bolgarski obali Črnega morja selijo v večno mesto.

To pa je pregovorno ukalupnjeno lahko le eno ... Rim. Varovanci selektorja Gheorgheja Cretuja bodo še na četrtem evropskem prvenstvu od petih v zadnjih osmih letih igrali v polfinalu, v četrtek se bodo v rimski dvorani z imenom PalaLottomatica za vstop v finale udarili z boljšim iz današnjega četrtfinalnega dvoboja med Poljsko in Srbijo v Bariju. Do nove možnosti za naskakovanje finalnega obračuna za zlato odličje, boja zanj in za bron bosta v soboto, pa je bilo treba včeraj v Bolgariji šele priti. Slovenski igralci so po dramatičnem mučenju v osmini finala s Turčijo ukrajinsko nalogo in izziv vzeli zelo resno in so v prvem nizu povsem prevladovali.

Napad je spominjal na tiste slavne dneve, blok je zazidal luknje, ki so jih v soboto izrabljali turški odbojkarji, bojevitost kapetana Tineta Urnauta je že legendarna. Ukrajincem ni pomagal niti kapetan Oleg Plotnickij, ki na uvodnem srečanju skupinskega dela proti Sloveniji ni igral, niti drugi levoroki bombarder Vasil Tupčij. Statistika pove vse: slovenski napad je bil 63-odstotno uspešen, ukrajinski le 36-, Cretujevi so zbrali tudi tri bloke proti nobenemu tekmeca.

Ključni zasuki

V (športnem) življenju pa ni vse pravljica. Drugi niz je imel namreč popolnoma drugačen scenarij, Tupčij je v končnici s začetnimi udarci pri izidu 24:22 Ukrajini omogočil dve zaključni žogi. A vse se je zasukalo, po slovenskih in spet ukrajinskih možnostih za zaključitev niza, je Klemen Čebulj udaril piko na i za 31:29. A ukrajinski odbojkarji so v tretjem nizu še za praktični učinek popravili igro, imeli so nekaj uspešnih blokov, slovenska udarna igra pa se je deloma izgubila. Varovanci Latvijca Ugisa Krastinša so imeli pri izidu 17:12 vajeti poteka niza trdno v rokah, za osvojitev niza so si priigrali šest zaključnih žog, izrabili so četrto.

V četrtem nizu je Plotnickij servisiral ukrajinsko vodstvo s 13:9, v končnici so imeli tekmeci še nos spredaj pri izidu 22:20. A blok Jana Kozamernika je po zasuku Sloveniji omogočil zaključno točko, ki jo je izrabil Tine Urnaut. Ta je na koncu zbral 13 točk, še s štirimi več je bil pri Sloveniji najučinkovitejši Čebulj. Slednji je po dvoboju povedal: »Vedeli smo, da bo to težka tekma. Dali smo vse od sebe in zelo smo veseli, da smo se uvrstili v polfinale in boj za kolajne v Rimu. Najprej moramo to tekmo premleti, nato pa se bomo v miru pripravili na naslednjega nasprotnika.«