V tem poslu obstajajo porazi, niso nas zapustile punce

Slovenska nogometna reprezentanca je v nekaj mesecih občutila, kako malo se mora zgoditi za drastično spremembo kotacije njenih delnic v očeh navijačev. Od junijske plebiscitarne evforije zavoljo nastopa na euru v Nemčiji do poraza v Oslu (0:3) so minile pičle tri tekme, podoba Slovenije na igrišču pa je popolnoma drugačna kot poleti. Nedeljska (15) tekma v Kazahstanu bo odgovorila na vprašanje, ali je šlo v Oslu za slab dan Slovencev, ki ga lahko doživijo tudi najboljši na svetu, ali pa so težave izbrane vrste, ki jo vodi selektor Matjaž Kek, vendarle večje. V ligi narodov je še vse odprto.

Norveška v Linzu Liga narodov, skupina B3, nedelja: Kazahstan – Slovenija (15), Avstrija – Norveška (20.45, Linz); 14. november: Kazahstan – Avstrija, Slovenija – Norveška; 17. november: Avstrija – Slovenija, Norveška – Kazahstan (vse 20.45); vrstni red: Norveška 7, Avstrija in Slovenija po 4, Kazahstan 1.

Gostovanji v Oslu in Almatiju predstavljata najzahtevnejši paket gostujočih tekem Slovenije v zadnjih letih, delegacija, ki jo vodi predsednik NZS Radenko Mijatović, bo v treh dejanjih preživela v zraku 14.000 km. Tudi Kazahstanci so v četrtek zvečer igrali v Linzu, torej bodo njihove noge prav tako utrujene, četudi lahko malenkost skrajšajo let z uporabo ruskega zračnega prostora, kar je za članice EU nemogoče.

Po drugi strani so Slovenci prileteli ob mejo s Kirgizijo z udobnejšim letalom, torej lahko predpostavimo, da utrujenost ne bo dejavnik, ki bo v nedeljo popoldne odločal o zmagovalcu tekme na stadionu Kairata v Almatiju (23.800 sedežev).

Na Norveškem je dobil priložnost za igro tudi izkušeni Josip Iličić. FOTO: Leon Vidic

Vse bo torej odvisno od kakovosti nogometašev in taktične izvedbe obeh reprezentanc na igrišču z – pozor! – naravno travo. Slovenci lahko razmišljajo le o sebi in gotovo bodo imeli po klavrni podobi v Oslu veliko dela. Norveška je bila za razred boljši tekmec, njeni napadalci pa prehitri in predobri za slovenske branilce, ki so posledično kar podarili dva gola gostiteljem. Na stadionu Ullevaal smo videli nebogljeno ekipo Matjaža Keka, ki ni izžarevala ustrezne energije, ki v večjem delu tekme ni sestavila skupaj smiselne dvoje podaje in ogrozila Vikinge. Četudi so imeli Slovenci svoje (pol)priložnosti za gol, bi lahko na koncu izgubili z višjim izidom kot 0:3.

Dobro opozorilo ob pravem času

Opazno slaba »govorica telesa« je zmotila tudi selektorja Keka. »Po takšnih večerih obstajata le dve možnosti. Da se preprosto vdaš v usodo ali pa narediš vse tako na individualni kot kolektivni ravni, da to prečrtaš. Saj izgubljajo tudi veliki. Mogoče je to dobro opozorilo ob pravem času,« je zatrdil Kek in dodal: »Težava bo nastala, če ne bomo iz tega nič potegnili. Saj veste: pri nas je premalo vse, kar je manj kot sto odstotkov.«

14 tisoč kilometrov bodo preživeli v zraku slovenski nogometaši med oktobrsko akcijo reprezentance.

Morda je najbolje opisal položaj Slovenije branilec Jaka Bijol. »Za nami je res slaba tekma na Norveškem, na srečo pa gre v nogometu vse hitro naprej. Dobro se moramo spočiti in zmagati v Kazahstanu,« je dejal branilec Udineseja, ki ga poraz v Oslu ni prizadel, obravnava ga izkušeno: »Vendarle nas ni zapustila punca ali kaj podobnega ... Delujemo v poslu, v katerem obstajajo tudi porazi. Čez to je treba iti najhitreje, kar lahko, v Almatiju pa bomo dobili novo priložnost za zmago. Tudi prek porazov je mogoče rasti, če se iz njih kaj naučiš.«

Erling Braut Haaland je zabil v Oslu dva gola gostom, morda bo Slovencem lažje v Kazahstanu. FOTO: Terje Pedersen/Reuters

Slovenci bi z morebitno zmago v Kazahstanu – ta je v prvem krogu doma remiziral z Norveško – opravili velik posel. Zaradi novega sistema lige narodov si resda še ne bi zagotovili obstanka v ligi B, gotovo pa bi do zadnjega ohranili možnosti za prvo mesto, ki neposredno vodi v ligo A, in drugo mesto, ki prinaša 20. in 25. marca končnico za prehajanje med ligami (po načelu A3-B2, B3-C2 …).

18 MILIJONOV evrov velja na trgu reprezentanca Kazahstana, 127 milijonov ekipa Slovenije.

Bomo videli, kako se bodo odzvali Slovenci in kako močno se bo kadrovsko odzval selektor Kek, saj si v četrtek zvečer nihče ni zaslužil ocene 6, Norvežani so namreč zmleli Slovence že z večjo energijo. V podobnem položaju so resda tudi Kazahstanci, ki so doživeli polom v Avstriji (gostitelji so ob zmagi s 4:0 dvakrat zadeli vratnico in enkrat prečko). »Ekipo pripravljamo predvsem za kvalifikacije za svetovno prvenstvo,« miri javnost selektor Stanislav Čerčesov, ki ima na računu remi z Norveško (0:0) in poraza v Stožicah (0:3) ter Linzu (0:4). Vse tri dosedanje medsebojne tekme so dobili Slovenci. Jernej Suhadolnik