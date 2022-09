V Spodku brez nadnaravne moči

V Katovicah nismo bili prvič. Ko smo bili prvič, se nam šlezijska prestolnica z blizu 300.000 prebivalci v primerjavi z drugimi poljskimi mesti ni zdela prav nič posebnega, tokrat ob priložnosti sklepnega dela svetovnega odbojkarskega prvenstva pa nas je presenetila s svojim živahnim utripom in modernizirano podobo. Gre seveda za industrijsko metropolo, po številu prebivalcev je enajsto najbolj obljudeno mesto na Poljskem, skupaj s satelitskimi mesti pa šteje 2,7 milijona ljudi, kar je največje poseljeno poljsko območje.

Modernizacija Poljske je vidna tudi v avtocestnem pomenu, do Katovic prideš, kot bi mignil, pravo olajšanje po razsutih čeških »avtocestah« še iz socialističnih časov. Najti hotelsko sobo za časa finalnih bojev na mundialu v odbojki je bil izziv zase, a do rezervirane prenočitve v hotelu Diament Vacanza v bližnjem kraju Siemianowice Śląskie je bilo treba tudi priti z lastnim prevozom.

Pomagali so nam taksisti

Satelitska navigacija je seveda nujna, a kaj, ko se na poti tudi kaj prepreči. V sila živahnem petkovem katoviškem večeru so namreč v središču mesta blizu športne dvorane Spodek (leteči krožnik v prevodu), kjer so bili odbojkarski boji, priredili avtomobilistični reli, zapora cest pa je satelitsko navigacijo spravila ob pamet.

Dobro, da ob pamet niso dobri, staromodni taksisti, eden od njih je poročevalsko ekipo Dela kot »vlačilec« privlekel do zasluženih poljskih ur spanca pod streho. Seveda, če se pošalimo, pa bi bila pot do Šlezijskega vojvodstva še hitrejša, če bi denimo potovali v letečem krožniku (spodek). Dvorana Spodek je res impresivna, tako na zunaj kot znotraj, no, središče za novinarje poročevalce s svetovnega prvenstva pa je bilo kar v sosednji dvorani hokejskega kluba GKS Katowice.

V slačilnico dobili karton piva

V Katovicah pa ni le hokej na ledu. Tudi tisti na ... travi. Poleg hotela Diament Vacanza je namreč igrišče za hokej z umetno travo, in tam smo si imeli priložnost ogledati dvoboj druge poljske lige med Siemianowiczanko in klubom Ósemka Tarnowskie Góry. Zmagali so gostitelji s 4:1, v dobrem, že kar v športno-amaterskem duhu, pa so domačim fantom po tekmi v slačilnico prinesli dva kartona piva heineken.

Piva si po gladkem polfinalnem porazu z Italijo z 0:3 niti ne bi želeli slovenski odbojkarji. V njihovi igri ni bilo ognja in nadnaravne moči iz stožiške dvorane. Niti poljski navijači na polfinalnem obračunu med biało-czerwonimi (belo-rdečimi) in Brazilijo, roko na srce, niso pričarali norosti slovenskih pristašev iz Stožic.

»Je bilo drugače kot v Stožicah, normalno, a so bili naši navijači v Katovicah tudi zelo glasni. Navijali so skozi vso tekmo, slišali smo jih. A na žalost nam v igri preprosto ni uspevalo ničesar,« je bil po porazu z azzurri iskren srednji bloker Alen Pajenk.