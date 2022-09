Tudi Ronaldo in Messi palčka

Drevišnjih devet tekem 2. kroga lige prvakov, vsilila se je še ena iz sinočnjega paketa iz skupine A med moštvoma Rangers in Napoli, ima še več predznakov spektakularnih kot sinočnje. Največ vznemirljivih vprašanj ponuja dvoboj v Manchestru: kdo lahko ustavi Erlinga Haalanda? Koliko golov bo zabil v ligi prvakov? Je Pep Guardiola v 22-letnem ostrostrelcu le dobil, kar mu je še manjkalo v zmagovalnem mozaiku za edino manjkajočo lovoriko na klopi ManCityja? Angleški prvak bo gostil dortmundsko Borussio, od koder je poleti prišel čudežni fant.

V nekaj poletnih tednih v novem dresu je Haaland sprejel dovolj ali še več Guardiolovih zamisli in močno razvnel domišljijo navijačev ter tudi strokovnjakov. Tudi skoraj 15 let nedotakljiva Cristiano Ronaldo in Lionel Messi, ki sta tako rekoč privatizirala najmočnejše klubsko tekmovanje s posamičnimi presežki, pogledujeta proti veliko mlajšemu tekmecu.

Portugalec, s 140 goli v LP rekorder tekmovanja, v prvih 20 tekmah Champions League sploh še ni zabil gola, Argentinec, ki bo v Haifi igral jubilejno 150. tekmo v LP in lovil 121. gol, je bil pri osmih, a v primerjavi s 195 cm visokim bombarderjem sta oba le palčka. Haaland je že dosegel 25 golov. Letošnji niz je začel z dvema v Sevilli (4:0). Norvežan je po šestih tekmah razred zase tudi v angleškem prvenstvu, kjer ima pred prvim zasledovalcem Srbom Aleksandrom Mitrovićem štiri gole prednosti – 10:6.

Borussia bo zelo težko ustavila Norvežana, ki je v poltretjem letu za rumeno-črne zabil 86 golov v 89 tekmah. Tudi zato, ker je zanj liga prvakov peskovnik, v katerem se odlično počuti.

Jutro se začne s himno

»Ljubim LP, to moram reči. To so moje sanje,« je Haaland v pogovoru za televizijo Telemundo Deportes povedal in razkril, da ima nameščeno himno tekmovanja ob zvonjenju na svojem mobilnem telefonu. »Vsakič, ko se zjutraj zbudim, jo poslušam. LP je moje najljubše tekmovanje,« je navdušeno razkrival napadalec, ki se ga že po poldrugem mesecu lahko mirne volje označi za najcenejšega na svetu. Pa čeprav so pri Cityju zanj plačali 75 milijonov evrov odškodnine.

Devet tekem Pari 2. kroga, skupina A: Rangers – Napoli; E: Milan – Dinamo Z., Chelsea – Salzburg; F: Šahtar D. – Celtic, Real M. – Leipzig; G: København – Sevilla, Man. City – Borussia D.; H: Juventus – Benfica, Maccabi H. – PSG.

Haalanda so po malem podžgala še razmišljanja iz tabora Borussie, kjer so priznali, da so njegova slava in goli že dušili razvoj moštva. Če kdo razume in ve, kaj to pomeni, so to prav selektorji pri klubu iz Porurja, nespornega kralja med ustvarjalci milijonov evrov in vzgojiteljev strelskih kapitalcev najvišjega formata: v minulem desetletju so iz Dortmunda odšli Jadon Sancho (85 milijonov €), Christian Pulisic (60 mio €), Ousmane Dembele (125 mio €), Pierre-Emerick Aubameyang (63,5 mio €), Mario Götze (37 mio €). Le Robert Lewandowski jim je ušel k Bayernu, ne da bi zanj prejeli en sam cent.