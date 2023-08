Španske ceste so Rogličevo igrišče

»Nič me ne bo motilo, če bom po Vuelti obdržal vzdevek Gospod 100 odstotkov,« je bil pred današnjim začetkom dirke po Španiji Primož Roglič samozavesten v pogovoru za italijanski časnik Gazzetta dello Sport. Ni razloga, da 33-letni Zasavec, ki je letos dobil vse etapne dirke, na katerih je nastopil, ne bi meril na vrh, četudi bo imel opravka z najmočnejšo konkurenco doslej.

Zmagal bo Jonas Vingegaard, drugi bo Roglič (oba Jumbo Visma), tretji Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), pred Vuelto, na kateri bodo nastopili tudi Jan Tratnik (Jumbo Visma), Domen Novak (UAE) in Matevž Govekar (Bahrain Victorious), napovedujejo stavnice. Slovenski navijači si želijo, da bi bil vrstni red med trojico zvezdnikov drugačen, da bi lahko 17. septembra v Madridu pozdravili četrto, rekordno zmagoslavje svojega ljubljenca, ki tokrat nima zagotovljene vloge prve violine v ekipi Jumbo Visma.

Kapetanski »trak« si bo delil z dvakratnim zmagovalcem Toura Vingegaardom, s katerim bi morala biti zagotovilo, da bo nizozemsko moštvo kot prvo osvojilo vse tri tritedenske dirke v istem letu. Če bosta Slovenec in Danec močna, kot sta bila na Giru in Touru, jima na Vuelti ne bi smel priti do živega niti lanski šampion Evenepoel.

Primož Roglič in Jan Tratnik (prva z leve) upata na udaren začetek Vuelte za ekipo Jumbo Visma. FOTO: Unipublic, Charly Lopez

Prednost pred njim si bosta poizkušala prikolesariti že v uvodni 14,8 km dolgi ekipni vožnji na čas po ulicah Barcelone. Karkoli drugega kot zmaga jumbovcev bi bilo presenečenje. Lani so dobili uvodno ekipno vožnjo na čas, v Utrechtu (23,3 km) so bili 13 sekund pred Ineosom, 14 pred Evenepoelovem Quick Stepom. Ob tem je čast nošenja prve rdeče majice na Vuelti doletela nizozemskega veterana Roberta Gesinka, tokrat bi se v ekipi lahko odločili za Tratnika. Po idealnem slovenskem scenariju bi ga naslednji dan v Barceloni nasledil Roglič, saj mu je 2. etapa z vzponom na Montjuic v zadnjih kilometrih pisana na kožo.

Vse za zmago

Tu bi se lahko začel njegov lov na odbitne sekunde, s pomočjo katerih je leta 2020 dobil svojo najbolj tesno Vuelto proti Richardu Carapazu. »Pripravljen sem narediti vse, kar je potrebno, da dobimo dirko, če bodo to sprinti za odbitne sekunde, se jih bom lotil,« je Roglič izpostavil prvino, v kateri je na papirju močnejši od Vingegaarda in Evenepoela, ki se je proti Slovencu v sprintih že opekel na dirki po Kataloniji.

A Vuelta ne bo odločena v katalonski metropoli, na 3153,8 km dolgi poti do Madrida bo veliko zahtevnih etap, prva gorska bo že 3. s ciljem v Andori. Velik pokazatelj bo posamična vožnja na čas v 10. etapi, v 13. bo na sporedu sloviti francoski pirenejski prelaz Tourmalet, v 17. strmi asturijski velikan Angliru …

Španske ceste so, ne glede na to, kako zahtevne so, Rogličevo domače igrišče. Kar 7 od 20 etapnih dirk je dobil in 26 od 77 zmag v karieri slavil na Iberskem polotoku.