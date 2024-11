Slovenski skakalci pred novo sezono! To pričakujejo od prve preizkušnje

V Ljubljani sta se pred novo sezono svetovnega pokala v smučarskih skokih predstavili slovenska moška in ženska reprezentanca, ki z visokimi cilji odhajata na prve tekme v Lillehammer. Smučarska zveza Slovenije je pred začetkom sezone podaljšala sponzorsko pogodbo z Gorenjem, dolgoletnim podpornikom skokov.

»Verjamem, da sta ekipi dobro pripravljeni in da bo rezultatov dovolj. Hvala Gorenju, ker ostaja z nami,« je dejal Borut Meh, predsednik zbora za smučarske skoke.

Fokus na treningu in prilagoditvah

Trener ženske reprezentance Jurij Tepeš je poudaril, da je ekipa zadnje tedne posvetila kondicijski pripravi in testiranju nove opreme. »Želim si, da bi skoke s treningov prikazali na tekmah,« je dejal Tepeš. Trener moških Robert Hrgota pa je dodal, da so se na spremembe pravil uspešno prilagodili in da ekipo čaka nekaj zadnjih treningov pred prvimi tekmami.

Jurij Tepeš. FOTO: Blaž Samec

Vodilni skakalec Anže Lanišek se pred sezono počuti odlično: »Letos sem imel precej manj težav in veselim se prvih tekem,« pravi. Timi Zajc pa si želi obdržati visoko raven skokov skozi vso zimo, še posebej pa na vrhuncih sezone, kot je svetovno prvenstvo v Trondheimu.

Prevc ima nižja pričakovanja

Med skakalkami je aktualna nosilka kristalnega globusa Nika Prevc osredotočena predvsem na prvo tekmo v Lillehammerju. »Pričakovanja imam raje nižja, da me ne bi ‘udarilo’,« je dejala z nasmehom. Nika Vodan je priznala, da njeni skoki še niso na želeni ravni, najmlajša Tina Erzar pa kljub temu verjame v odlične dosežke ekipe: »Naša ekipa bo to sezono prinesla veliko zmag.«

Slovenske skakalke in skakalci bodo prvo tekmo sezone opravili v Lillehammerju med 22. in 24. novembrom, cilj pa ostaja uspešen nastop na svetovnem prvenstvu v Trondheimu februarja.