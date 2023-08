Slovenski šampion Čeh uspešen na atletskem spektaklu

Svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh je v kvalifikacijah na svetovnem prvenstvu v atletiki v Budimpešti dosegel tretji izid s 65,95 metra, nikomur pa ni uspelo doseči avtomatične norme za ponedeljkov finale, ki je bila 66,5 metra. Prvi dan prvenstva je bil Čehov nastop edini v slovenski trinajstčlanski reprezentanci.

Štiriindvajsetletni Čeh, na ogrevanju je orodje vrgel skoraj na črto, ki je označevala 66,5 metra, je nastopil kot tretji po vrsti v skupini B. Tedaj so bili že znani dosežki v prvi skupini, najboljša po treh serijah in tudi skupno sta bila aktualni olimpijski zmagovalec Šved Daniel Stahl (66,25 m) in evropski prvak in svetovni podprvak Mykolas Alekna iz Litve (66,04 m).

Pred Čehom sta v skupini B začela Američan Turner Washington, ki ni presegel 60 m (59,99 m), in Avstrijec Lukas Weisshaidlinger, bronast na olimpijskih igrah v Tokiu in na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi. Avstrijcu so namerili 64,34 m, Čehu pa 65,95 m in je bil tedaj skupno z izidi prve skupine tretji. V nadaljevanju prve serije druge skupine se je Čehu najbolj približal Litovec Andrius Gudžius. Bronast na lanskem SP ter nekdanji evropski (2018) in svetovni prvak (2017) je vrgel 65,50 m. Čeh je v drugi seriji vrgel 65,18 m, Weisshaidlinger pred njim 65,61 m, Gudžius pa za njim 64,57 m in je izgubil eno mesto. V tretji seriji so Čehu namerili 65,29 m, Weisshaidlingerju 64,20 m, Gudžiusu pa 63,68 m.

V skupini A Stahl

V skupini A je tekmo odprl Stahl, ki mu je Čeh lani v ZDA odvzel naslov s prvenstva v Dohi. Šved, ki je bil tudi srebrn na SP 2017 v Londonu, je v prvi seriji vrgel 64,58 m. Prehitel ga je najprej Jamajčan Traves Smike (65,71 m), potem pa še Alekna (66,04 m). Ta je s srebrom na lanskem SP sicer zaostal za Čehom, a je Ptujčana premagal nedolgo potem na evropskem prvenstvu v Münchnu.

Čeh ima šele 24 let, tako da je lahko pred njim še veliko dobrih rezultatov. FOTO: Pawel Kopczynski Reuters

Stahl je v drugi seriji vrgel 66,25 m in znova prišel na čelo, s 64,99 m je zaključil nastop v tretji seriji. Alekna in Smike, naslov vseameriškega podprvaka leta 2019 je njegov najboljši dosežek doslej, nista izboljšala svojih uvodnih dosežkov v naslednjih serijah in sta končala na drugem in tretjem mestu skupine.

Čeh je na vrhu

Po izidih sezone je pred finalom na čelu Čeh, za izenačenje na četrtem mestu na večni lestvici v zgodovini discipline je v estonskem mestu Jöhvi 16. junija z 71,86 metra izboljšal svoj slovenski rekord. Za njim je z 71,45 m na drugem mestu Stahl, z 71,00 m je tretji na lestvici Alekna.

Weisshaidlinger je letos eden izmed petih atletov na svetu, ki je disk vrgel prek magične meje 70 m, z 70,68 in osebnim rekordom je četrti na svetu. Prek 70 m je letos vrgel še Alex Rose s Samoe (70,39 m), ki je lani v ZDA z osmim mestom na SP prvič prišel v finale velikega tekmovanja.

Čeh je na SP prišel neposredno iz Estonije, kjer se je pripravljal pod vodstvom trenerja Gerda Kanterja, nekdanjega olimpijskega in svetovnega prvaka. V Jöhvju je natančno deset dni pred današnjimi kvalifikacijami na kontrolni tekmi le za centimeter zaostal za sedemdesetmetrsko oznako in potrdil dobro formo pred SP.