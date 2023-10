Slovenski odbojkarji v kvalifikacijah za OI: za azijski zajtrk so vse pohrustali

Slovenski odbojkarji so z zmago končali niz štirih tekem ob 10. dopoldanski japonski uri, po slovenskem času ob 3., v skupini B olimpijskega kvalifikacijskega turnirja v Tokiu, tokrat so premagali Egipt s 3:1 (-23, 22, 17, 14). Bronasti z zadnjega evropskega prvenstva bi si zaslužili vsaj tekmo ali dve v času slovenskega kosila, tako pa so morali že za azijski zajtrk »pohrustati« tekmece.

Tudi tokrat zaradi zgodnje ure »hrana« na začetku ni ravno teknila. Faraonovi odbojkarski sinovi so dobili uvodni niz, v drugem vodili z 22:21, nato pa je v deželi vzhajajočega sonca vzšlo slovensko sonce in favorit je vpisal tri točke. Slovenci so ponovno potrebovali čas, da so ujeli ritem in svojo igro, tudi selektor Gheorghe Creţu je budnico uveljavil z menjavami. Žiga Štern je skupaj s podajalcem Dejanom Vinčićem na igralno površino vstopil na začetku drugega niza, zamenjala sta nerazpoloženega Klemna Čebulja in Uroša Planinšiča. Kakovost se je uveljavila, še bolj pa se bo morala v naslednjih ključnih obračunih za pridobitev vize za olimpijski Pariz.

»Ni nam bilo lahko. Egipt je na turnirju že presenetil Japonce, Srbom odščipnil niz, vsekakor ni naivna ekipa. Če dobro servirajo in igrajo v napadu, so lahko neugodni in to so tokrat pokazali. Morali smo dati vse od sebe, se maksimalno potruditi, da smo dobili tekmo. Četrta zmaga je v žepu, še trije dvoboji ostajajo, moramo se dobro spočiti, da bomo v petek proti ZDA pravi,« je menil Dejan Vinčić.

Predolga sezona

Slovenija se bo jutri ob 9. uri po slovenskem času (po japonskem ob 16.) udarila z ZDA, v soboto z Japonsko ob 12.25 (19.25), v nedeljo pa še s Srbijo ob 9.00 (16.00). Creţujevi fantje so na tem turnirju ob Američanih še stoodstotni, Srbija je izgubila s Turčijo, Japonska z Egiptom, a na to se v boju za dve vstopnici za olimpijsko mesto luči ne gre zanašati. Treba je zmagati, potem pa naj si nasprotniki belijo glavo, kako priti v Pariz. Japonci pa so »komercialci«, slovenska, bronasta in pred tem trikrat srebrna odbojkarska reprezentanca z zadnjih evropskih prvenstev, očitno v Aziji ni tržno zanimiva. Ima eno napako, v svojih vrstah nima Luke Dončića. Slovenci so imeli svojo zajtrkovalno »sušijado« ob 10. dopoldne, Srbi, igralci iz ZDA in gostiteljice Japonske pa so takrat v hotelskih sobah v posteljah še »raztegovali noge.«

Kajti vsi imajo tekmovalni program v kasnejših urah. Poljska, zmagovalka letošnje lige narodov, evropska prvakinja in vodilna reprezentanca na svetovni razpredelnici, vse svoje tekme v podobnem časovnem pasu v kitajskem Xianu igra ob 10. dopoldanski (evropski) uri. Z izjemo seveda tiste z gostiteljico Kitajsko, ta bo na vrsti v nedeljo ob 13.30. Je pa reprezentančna odbojkarska sezona (pre)dolga, zbranost pada. Kot omenjeno sta favoritinji Srbija in Japonska že izgubili, Brazilija je na domačih tleh podlegla Nemčiji, Nizozemska je kot razbita vojska, Argentina je morala priznati premoč Kanadi. Tudi Poljaki imajo vsega vrh glave, dve tekmi so dobili z minimalnim izidom 3:2 proti Belgiji in Kanadi, zvezdnik Wilfredo Leon je do tekme z Mehiko, na njej je zbral sedem točk, v igro vstopil le za eno izvajanje začetnega udarca proti Kanadi. Treba je še malce potrpeti, morebitna nagrada je »ogled« olimpijskega Pariza in tekmovanje v njem, kolajna v odbojkarskem športu bi bila velika kot Eifflov stolp. Drugi bodo morali pariški turnir zapustiti s »podzemno železnico.«