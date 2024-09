Slovenke in Slovenci z zmago začeli šahovsko olimpijado

V Budimpešti se je danes začela 45. šahovska olimpijada, v prvem krogu pa so do zmag prišli tako slovenski šahisti kot šahistke. Šahisti so s 4:0 premagali Brunej, šahistke pa so bile z enakim izidom boljše od Hongkonga.

Obe slovenski ekipi po prvem krogu z maksimalnima dvema točkama

Vsi štirje Slovenci so za začetek ugnali svojega tekmeca iz Bruneja. Uspešni so bili ruski velemojster Anton Demčenko, ki od sredine lanskega leta nastopa za slovensko reprezentanco, Jan Šubelj, Matej Šebenik in Matic Lavrenčič. V ženski konkurenci so Sloveniji zmago priborile Zala Urh, Lara Janželj, Teja Vidic in Vesna Mihelič, ki so bile prav tako vse boljše od svojih tekmic.

To pomeni, da imata obe slovenski ekipi po prvem krogu maksimalni dve točki, s tem pa sta tudi izenačeni na prvem mestu s še kar nekaj reprezentancami.

Olimpijada bo sicer potekala vse do 22. septembra. V madžarski prestolnici nastopa rekordnih 197 ekip v odprti konkurenci in 162 v ženski.