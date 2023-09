Rogličevi izpeljali peklenski načrt

Tourmalet, eden od najbolj ikoničnih klancev Toura, se ob obisku Vuelte ni izneveril svojemu slovesu. Španski krog je eksplodiral v 13. etapi, v kateri je vse niti vlekla Jumbo Visma Primoža Rogliča. Slovenski as sicer tokrat ni bil napadalna ost nizozemske zasedbe, ki se je veselila etapne zmage Jonasa Vingegaarda in rdeče majice Seppa Kussa.

Letošnja Vuelta bo od tu naprej samo še festival rumeno-črnih »os«. To je bilo bolj kot ne jasno že na prvem težjem vzponu kraljevske etape na prelaz Aubisque, na katerem je popustil lanski madridski šampion Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) in na 60. mestu zaostal kar 29:12 za Vingegaardom.

Danski as je nato napadel sredi vzpona na Tourmalet, Kuss in Roglič pa sta mu v ozadju krila hrbet in pokrivala morebitne skoke tekmecev. Nato sta postavila piko na i popolnemu načrtu za izničenje kakršnegakoli upanja tekmecev. Skočil je Kuss, v zadnjem kilometru pa še Roglič. Tako je Jumbo Visma slavila trojno etapno zmago, Vingegaard pred Kussom in Rogličem. Tudi v skupnem seštevku je vodstvo trojno, le v drugačnem vrstnem redu. Kuss 1:37 pred Rogličem in 1:44 pred Vingegaardom. Najbližji zunanji zasledovalec je Juan Ayuso (UAE) 2:37 za rdečo majico.

»Zelo vesel sem, ne bi mogel izbrati boljšega dne, danes ima moja hči Frida rojstni dan, hotel sem to storiti za njo. Izjemno sem srečen,« je v solzah v cilju dejal Vingegaard, čeprav je vajen velikih zmag tudi na Touru, na katerem je bil najboljši v zadnjih dveh letih.

Na veliki pentlji je dvakrat zapored ugnal Tadeja Pogačarja, brez katerega jumbovci nimajo prave konkurence na tritedenskih dirkah. Roglič je letos dobil Giro, Vingegaard Tour, izpolniti je treba le še ime zmagovalca iz te ekipe na Vuelti. S tem bo Jumbo Visma postala prva ekipa, ki bo v isti sezoni dobila vse tritedenske dirke.

Vrstni red je bil dogovorjen

Kot kaže, ji to lahko uspe s tremi različnimi kolesarji, saj Roglič in Vingegaard lahko podarita zmago Kussu, ki si jo brez dvoma zasluži. Simpatični Američan slovenskih korenin je bil pomočnik pri vseh šestih zmagoslavjih Jumba Visme na grand tourih (Rogličeve tri Vuelte in en Giro, Vingegaardova dva Toura), tako da je zdaj morda napočil čas za njegovo slavo.

Športni direktor nizozemskega moštva Marc Reef je razkril, da je bilo vse razen Evenepoelovega presenetljivega zloma načrtovano. »Jonas je bil prvi na vrsti za napad, tako smo se dogovorili, Sepp je moral nato izkoristiti delo drugih, ki so morali slediti Jonasu. V zadnjem kilometru je bil na vrsti Primož, vedeli smo, da v zadnjem km lahko naredi razliko,« je Reef razkril peklenski načrt Jumba Visme, ki bo sodeč po videnem v preostalih gorskih etapah še povečevala vrzel pred nemočnimi tekmeci.