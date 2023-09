Rogličevi bodo složni do Madrida

Čeprav na 78. Vuelti vse niti v boju za končno zmago s Seppom Kussom, Primožem Rogličem in Jonasom Vingegaardom na prvih treh mestih skupnega seštevka v rokah držijo pri Jumbu Vismi, je bil prvo ime konca drugega tedna dirke Remco Evenepoel (Soudal Quick Step). Belgijski as je po zlomu v kraljevski 13. etapi, v kateri je izgubil dobrih 27 minut, svojo kolesarsko čast rešil z dvema dnevoma brezkompromisnega napadanja in bežanja, ki sta mu skorajda prinesla dve etapni zmagi.

V 14. etapi si jo je prikolesaril v velikem slogu. Sprožil je pobeg dneva in sam prikolesaril na cilj na Belagui, 8:22 pred svojimi dovčerajšnjimi tekmeci na vrhu skupnega seštevka. S tem podvigom še ni ogrozil prevlade jumbovcev, je pa kot razgrajač na njihovi zabavi deloval tudi v 15. etapi na razgibanih baskovskih cestah.

Tudi tokrat je bil motor močnega pobega, na koncu pa mu je zmanjkalo moči in med trojico, ki mu je pobegnila, je bil najbolj pretkan portugalski veteran Rui Costa (Intermarche). Remco se je moral zadovoljiti s 4. mestom in zmanjšanjem zaostanka še za 2:50.

Zdaj je Belgijec na 15. mestu 16:22 za rdečim Kussom, še vedno predaleč, da bi resneje pokvaril špansko fiesto Jumba Visme. Ta na drugi dan premora odhaja s tremi etapnimi zmagami treh različnih kolesarjev in prvimi tremi v skupnem seštevku, Kuss ima še naprej 1:37 prednosti pred Rogličem in 1:44 pred Vingegaardom. Najbližji zunanji tekmec je Juan Ayuso iz UAE (2:37).

Prihaja odločilni trojček

»Remco je kljub temu, kar se mu je zgodilo, šampion in reakcija je njemu podobna. Gre pa za pobege kolesarja, ki ni več pomemben v skupnem seštevku, Jumbo Visma jih lahko dopušča brez večjih težav,« je Belgijčevo »vstajenje« ocenil nekdanji slovenski profesionalec Primož Čerin, ki Vuelto tako kot številni slovenski navijači spremlja ob trasi.

»Sepp je izjemno dobro zapisan tako pri Primožu kot Jonasu. Doslej je vedno brezkompromisno delal za oba, če ne bo padel v krizo, je on najverjetnejši zmagovalec. Moštvena kolega ga ne bosta napadla neizzvana. Do zasuka lahko pride le, če Sepp ne bi mogel odgovoriti na napade drugih tekmecev,« složno Jumbo Vismo do nedelje v Madridu pričakuje Čerin. To pa še ne pomeni, da jo v zadnjem tednu čaka lahko delo.

»Dirka bo še dolga, veliko je še zahtevnih klancev. Kandidatov za uvrstitev na končni oder za zmagovalce ni veliko, a gotovo bo še kdo poskušal, najverjetneje Ayuso. Trojček etap, ki prihaja, bo odločil dirko, še posebej sredin vzpon na Angliru, ki ne dopušča možnosti povratka, če nimaš najboljšega dneva,« je Čerin opozoril, da po današnjem počitku kolesarje čakajo trije zaporedni ciljni vzponi, na Bejes v 16. etapi, Angliru v 17. in Cruz de Linares v 18. etapi.