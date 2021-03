Roglič tretji, Bissggerju etapa in skupno vodstvo

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Jumbo-Visma) je na tretji etapi dirke Pariz - Nica osvojil tretje mesto. Roglič je na 14,4 kilometra dolgi vožnji na čas v okolici Giena za zmagovalcem, Švicarjem Stefanom Bisseggerjem (Education-Nippo), zaostal šest sekund.



Enaintridesetletni Kisovčan, ki je bil pred to etapo skupno 37. s 14 sekundami zaostanka za Avstralcem Michaelom Matthewsom, je v cilj prišel štiri sekunde pred takrat vodilnim Dancem Soerenom Kraghom Andersenom (DSM), v vodstvu pa zdržal do prihoda v cilj Francoza Remija Cavagne (Deceuninck-QuickStep), ki je Rogliča ugnal za šest sekund in na koncu zasedel drugo mesto. Njega je nato za malenkost ugnal Bissegger, ki je na koncu zmagal in tudi oblekel majico skupno vodilnega.



V skupni razvrstitvi ima Bissgger isti čas kot drugouvrščeni Cavagna, Roglič je po novem tretji s šestimi sekundami zaostanka.



V sredo bo na vrsti razgibana etapa z zaključnim vzponom, kolesarji bodo med krajema Chalon-sur-Saone in Chiroubles prevozili 187,6 kilometra.





