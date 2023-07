Presenečenje v kaotični 12.etapi, Pogačar jutri upa na dobre noge

Španec Ion Izagirre (Cofidis) je zmagovalec kaotične 12. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Roanna do Belleville-en-Beaujolaisa (168,8 km) je po samostojnem napadu slavil iz ubežne skupine.

Povsem pri vrhu ni sprememb

Favoriti niso imeli ravno mirnega dne, saj je bil ritem od samega začetka zelo visok, kljub vsemu pa povsem pri vrhu ni prišlo do sprememb.

V skupnem seštevku tako v vodstvu ostaja Danec Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), ki ima 17 sekund naskoka pred Slovencem Tadejem Pogačarjem (UAE Team Emirates). Tretje mesto zaseda Avstralec Jai Hindley (Bora-hansgrohe), ki pa zaostaja že 2:40 minute.

Danes se najboljši niso vključili v boj za etapno zmago. To je bila naloga 15 kolesarjev v ubežni skupini. Na razgibanem terenu z več kot 3100 višinskimi metri pa je imel največ moči 34-letni Izagirre. Ciljno črto je prečkal 58 sekund pred Francozom Mathieujem Burgaudeaujem (TotalEnergies) in Američanom Matteom Jorgensonom (Movistar).

Za izkušenega Baska je bila to 18. zmaga v karieri, sedma zunaj Španije ter druga na dirki po Franciji, potem ko je pred sedmimi leti dobil 20. etapo. Za Cofidis je to že drugo slavje na letošnjem Touru, pred tem pa je francoska ekipa na domači pentlji etapno zmago zasledovala kar 15 let.

»Približno tako je bilo kot dva dni nazaj, a so bile danes moje noge boljše. Preživeli smo kar v redu in brez stresa do zaključka. Ritem je vmes popustil, francoske ekipe so sicer nekaj poskušale, nato pa še Ineos, da bi znižal prednost nevarnejših kolesarjev v ospredju. Ni bilo lahko,« je za RTV Slovenija po etapi dejal 24-letnik s Klanca pri Komendi.

Drugi slovenski kolesar na Touru, Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je večkrat poskušal na začetku etape, nato pa zaostal in se ni več vključil v boj za pobeg. Tretji Slovenec, Luka Mezgec (Jayco-AlUla) pa je od samega začetka pazil na svojega sprinterskega kapetana, Nizozemca Dylana Groenewegna. Mezgec in Mohorič sta ciljno črto prečkala 27:57 minute za zmagovalcem na 140. oz. 151. mestu. V skupnem seštevku sta nekoliko nazadovala. Mohorič je zdaj 84., Mezgec pa 126.

Pred petkovo etapo Pogačar upa na dobre noge

V petek bo na sporedu prva od treh zaporednih gorskih etap do konca tedna. Kolesarje sicer čaka zgolj 137,8 km, a jih bo trasa peljala od Chatillon-sur-Chalaronna do vrha ikonskega vzpona Grand Colombier (17,4 km/7,1 %).

»Danes so bile noge dobre, upam, da bodo tudi jutri. Klanec naj bi mi ustrezal, prevozil sem ga že na Touru 2020 in sprintal na vrhu. Upam na podoben scenarij,« je še o petkovi etapi za RTV Slovenija dodal Pogačar.