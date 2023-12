Pogačar razkril, ali bo prihodnje leto nastopil tudi na Touru

Prireditelji Gira so veliko novico, da bo prihodnje leto na največji italijanski kolesarski dirki ognjeni krst doživel Tadej Pogačar in poskušal na zmagovalnem odru v Rimu naslediti rojaka Primoža Rogliča, objavili že dan prej. Kljub temu pa svetovni številki ena na včerajšnjem druženju z novinarji na pripravah ekipe UAE v Alicanteju ni zmanjkalo drugih velikih ciljev pri predstavitvi tekmovalnega sporeda v letu 2024. V njem Pogi hoče vse, rožnato, rumeno in mavrično majico.

»Vedno sem si želel nastopiti na Giru, to je ena od najboljših dirk, pa še blizu Slovenije je. Nanjo me vežejo zelo lepi spomini, leta 2014 sem bil v Trstu, ko je tam zmagal Luka Mezgec, tega ne bom nikoli pozabil. O Giru sanjam, odkar sem prišel k UAE, a prva je bila na vrsti Vuelta, nato že Tour, zdaj je končno na vrsto prišel tudi Giro,« je moral 25-letnik s Klanca pri Komendi najprej odgovoriti na vprašanje, zakaj ob že prej napovedanem Touru še Giro.

63 zmag se je v prvih petih sezonah med profesionalci veselil Tadej Pogačar.

»Bi raje prvič dobil Giro ali tretjič Tour? Ne bi izbiral, pa še na SP bi zmagal,« je nato majskemu cilju v Italiji in julijskemu v Franciji dodal še septembrskega na SP v Švici. Če bi dobil vse te dirke, bi postal šele tretji kolesar v zgodovini s tovrstno trojno krono po Eddyju Merckxu (1974) in Stephenu Rochu (1987).

Vendar je treba najprej skočiti in potem reči hop. Tega se Pogačar, ki vstopa v svojo šesto sezono med profesionalci, dobro zaveda. Ve tudi, da z enakimi pripravami kot v preteklosti ne more pričakovati drugačnega rezultata – to leti predvsem na Tour, ki ga je osvojil v letih 2020 in 2021, v zadnjih dveh letih pa končal na 2. mestu za Jonasom Vingegaardom.

Tadej Pogačar je nared za začetek treninga. FOTO: Miha Hočevar

V novo leto gre z novim trenerjem. Iñigo San Millan, s katerim sta se veselila izjemnih 63 zmag, je sprejel klic nogometne domovine – zdaj ta baskovski strokovnjak pripravlja igralce Athletica iz Bilbaa –, nadomestil pa ga je 37-letni Andaluzijec Javier Sola, ki se je lani pridružil ekipi UAE.

Začetek na Strade Bianche, Tour na vrhuncu

Dodobra spremenjen je tudi Pogačarjev tekmovalni koledar. Prihodnje leto ne bo branil zmage na dirki po Flandriji. Nastop na njej ni skladen z njegovimi drugimi cilji, med katerimi so tudi olimpijske igre v Parizu. Zato ne bo preveč obremenjen na drugih dirkah.

Sezono bo začel 2. marca na Strade Bianche, sledil bo lov na njegov četrti spomenik Milano–Sanremo 16. marca, in najverjetneje dirka po Kataloniji od 18. do 24. marca. Generalka za Giro naj bi bil 21. aprila Liege–Bastogne–Liege, kjer si je lani nesrečno zlomil zapestje. Nato bo 4. maja nedaleč od Torina na vrsti start Gira, ki se bo končal 26. v Rimu.

Sem bil ljubosumen na Primoža in njegovo zmago na Višarjah? Nikakor, nikoli nisem ljubosumen na dosežke drugih.

Ob traso dirke po Italiji je v letu 2019 in letos nešteto rojakov privabil Roglič. »Mislim, da bo tudi tokrat veliko navijačev. Italijanskih, slovenskih in vseh drugih. Sem bil ljubosumen na Primoža in njegovo zmago na Višarjah? Nikakor, nikoli nisem ljubosumen na dosežke drugih,« se Pogačar ni pustil zvleči v debato o velikem rivalstvu s 34-letnim Zasavcem, ki bo novo izjemno poglavje bržkone dobilo na francoskih cestah.

Četudi bo Pogačar nastopil na Giru, ve, katera dirka največ šteje. Zanj in njegovo ekipo je vrhunec sezone še vedno Tour in Pogi je prepričan, da skok v Italijo ne bo ogrozil boja za rumeno majico, ki se bo 29. junija prvič doslej začel v Italiji, v Firencah. »Nikoli nisem razmišljal, da bi izpustil Tour, ker vem, kako pomemben je,« je Pogačar razmišljal o dirki po Franciji, na kateri napovedujejo četveroboj velikih asov, Pogačarja pri UAE, Vingegaarda pri Vismi Lease a Bike, Rogliča pri Bori Hansgrohe in Remca Evenepoela pri Soudalu Quick Stepu.

»Če bo res tako, se obeta eden od najbolj spektakularnih Tourov v zgodovini,« je navijače ob ceste in pred zaslone povabil Pogačar. Ob tem so pri ekipi UAE prvič že pred novim letom objavili osmerico za prvi tritedenski dirki. Na Giru bodo Pogiju pomagali Rafal Majka, Jay Vine, Domen Novak, Juan Sebastian Molano, Rui Oliveira, Felix Grossschartner in Mikkel Bjerg, na Touru pa Adam Yates, João Almeida, Juan Ayuso, Nils Politt, Pavel Sivakov, Tim Wellens in Marc Soler.