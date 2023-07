Pogačar lahko še petkrat dobi Tour

»Rad imam nove izzive,« je večkrat povedal Tadej Pogačar, ki se te dni s svojo ekipo UAE odloča, kako naprej po 2. mestu na Touru, na katerem ga je drugič zapored premagal Jonas Vingegaard. Slovenski navijači upajo, da se bo odločil za nastop na SP v Glasgowu, kot tudi, da se bo Primož Roglič boril za zmago na Vuelti, čeprav se mu bo v zasedbi Jumba Visme pridružil po novem dvakratni danski zmagovalec dirke po Franciji.

Letos ne bo slovenskega velikega kolesarskega slama, Rogličevi zmagi na Giru ni sledilo Pogačarjevo zmagoslavje na Touru. Zato pa so na poti do zgodovinskega trojčka še vedno pri Jumbu Vismi, ki bi postala prva ekipa v zgodovini, ki bi ji to uspelo v eni sezoni, če bi eden od njenih junakov Gira in Toura dobil še Vuelto.

»Ni me presenetilo, da gre Vingegaard na Vuelto. Zadnja leta je veliko tistih kolesarjev, ki so bili dobri na Touru, šlo še na Vuelto, ki pa Jonasu ni tako pisana na kožo, ni ekstremno dolgih, so pa kratki in bolj strmi klanci. A tudi na takšnih je šel dobro na Touru,« je Vingegaardovo najavo, da bo 26. avgusta na startu Vuelte v Barceloni, komentiral nekdanji slovenski kolesar Bojan Ropret.

Primož Roglič je letos že osvojil rožnato majico na Giru, bo tudi rdečo na Vuelti? FOTO: Črt Piksi

Dotlej je veljalo, da bo edini kapetan Jumba Visme v Španiji Roglič, ki bi tako lovil že svojo četrto zmago v Madridu. »Primož je bolj eksploziven, kratki strmi klanci mu bolj ustrezajo. Upam, da se je izpopolnil v tehniki vožnje, zelo pomembna je dobra hitrost iz ovinka, da si spredaj, ko je treba, in ne trošiš energije, ko ni treba. Pomembno je, da kolesar to obvlada, v tej prvini je Jonas pred Primožem. Vozi se zelo racionalno, ne troši. Pogačar včasih razmetava energijo, Vingegaard je ne, Roglič pa jo mora, ker ima manko pri tehniki,« je trikratni olimpijec premeril moštvena kolega, ki se bosta v Barceloni podala na 3153,8 km dolgo tipično hribovito Vuelto.

664.260 € je na Touru zaslužila Jumbo Visma rumenega Jonasa Vingegaarda, ki je za zmago prejel 500.000 evrov. 455.560 € nagrad pa je pobrala ekipa UAE, tudi 200.000 za Pogačarjevo 2. in 100.000 za Yatesovo 3. mesto.

Tadej lahko zasuka zgodbo

Roglič se že pripravlja v francoskih Alpah, Vingegaard poka od samozavesti po drugem zmagoslavju na Touru, po katerem je napovedal, da bo lovil pet zmag na Elizejskih poljanah. Po zmagah v letih 2020 in 2021 je ves kolesarski svet pričakoval pet zaporednih Pogačarjevih zmagoslavij.

»Tadej lahko zasuka zgodbo, ostajam pa pri mnenju iz njegovega prvega Toura. Prezgodaj je šel nanj, čeprav je zmagal. Raje bi videl, da zmaga na svojem šestem ali sedmem Touru kot na prvem. Pri 20 letih so napori preveliki in puščajo posledice, dokler organizem ni povsem razvit,« je Ropret prepričan, da pri asu s Klanca pri Komendi, ki se je šele letos poslovil od konkurence mladih kolesarjev, ne gre prehitevati dogodkov.

»Pogačarja je treba pripraviti za to, a ne na silo. Taktično mora dozoreti in lahko zmaga na petih ali več Tourih, vendar ne v nizu. Dva že ima in njegova kariera je lahko dolga še deset let, če je enkrat drugi, tretji ali sedmi, to ni katastrofa. Če odpelje še osem Tourov in štiri dobi, jih bo na koncu še vedno imel šest,« o Pogačarjevi svetli prihodnosti ne dvomi gorenjski strokovnjak, ki je tudi trener Luke Mezgeca (Jayco Alula).

Škoda, da ne bo Rogliča in Mohoriča

Slednji je kot edini od slovenskih udeležencev Toura potrdil nastop na cestni dirki SP 6. avgusta v Glasgowu. »Kot Slovenec pravim, da je škoda, da ne gre Roglič. Razmere na Škotskem bi mu ustrezale. Škoda je tudi za Mateja Mohoriča (Bahrain Victorious), a klub je močnejši, plačuje ga klub in ne Slovenija, temu se mora podrediti. Upam, da se potrdijo govorice o Pogačarjevem nastopu. Veliko lahko doseže, če bo dobro voden, če ne bo neumnosti. Če bo znal opazovati najnevarnejše tekmece, ni bojazni, da bi zamočil,« je o boju za mavrično majico, ki jo bo branil belgijski as Remco Evenepoel – ta bo kasneje najnevarnejši Rogličev in Vingegaardov tekmec za rdečo majico na Vuelti – povedal Ropret.