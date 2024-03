Oči številnih nogometnih navijačev bodo danes uprte v Ljubljano

Uvodno »ogrevanje« pred današnjim šampionskim derbijem v 1. SNL se je izšlo za branilce naslova, nogometaše Olimpije, ki bodo v Stožicah gostili vodilne Celjane z zaostankom -7 točk. Dvoboj drugega in prvega bo debelo zasenčil druge tekme 24. kroga, ki sta ga že včeraj v Kidričevem odprla Aluminij in Mura. Danes bodo Mariborčani gostili še Domžalčane, ligaški konec tedna pa bosta zaokrožili še nedeljski tekmi v Kopu in v Domžalah.

Ljubljana: Olimpija – Celje (sobota, sodnik Slavko Vinčić, 15): Zeleno-beli so dobili, kar so želeli – celjski spodrsljaj. A osnovno izhodišče, da imajo Celjani vse v svojih rokah, še vedno velja. A ni več tako samoumevno, da le oni lahko izgubijo naslov. Domači trener Zoran Zeljković je praktično našel najmočnejših enajst, vsekakor pa ima še 12. igralca, 13., 14. ... in zamisel, da bi tudi Olimpija vse imela v svojih rokah. Njegov kolega Damir Krznar ni brez »orožij«.

Vrača se Žan Karničnik, najbrž tudi Denis Popović. Celjani so v gosteh neučinkoviti. Nigerijec Sunday Adetunji je jalov. A tudi ljubljanske »devetice« (Pedro Lucas, Admir Bristrić, Ivan Durdov) so. Nadvse zanimiv bo dvoboj dveh »zvezdašev«, ljubljanski nemški Srb Nemanja Motika ima statistično boljši učinek kot celjski Rus Jegor Prucev. Dvoboj »wingerjev« Raula Florucza in Aljoše Matka bo še en iz razreda ključnih. Celjani imajo še Luko Menala, Maria Kvesića ... Bitka se bo odločala v zvezni vrsti, ljubljanska je trdna in kompaktna, celjska drznejša in hitrejša.

Celjani imajo še vse v svojih rokah, a ni več tako samoumevno, da le oni lahko izgubijo naslov.

Maribor: Maribor – Domžale (Denis Šabanagić, 17.30): Mariborčani oziroma trener Ante Šimundža so se znašli v selektivni skušnjavi. Moštvo je bilo v vzponu, zdaj so se vrnili na začetek in vprašanje je, kako smotrno velja vztrajati pri tekmovalnem moštvu z veterani v glavnih vlogah.

Izziv za vijolične je naslednja sezona z glavnimi vlogami mlajših in ne z Josipom Iličićem ali El Arabijem Hilalom Soudanijem, ki sta lahko dodani vrednosti in predvsem mentorja mlajšim. V primerjavi z največjimi tekmeci Mariborčanom primanjkuje mlajših igralcev, ki lahko prevesijo jeziček na tehtnici. Kot je bil Žan Vipotnik. Oprostite, Konjičan je že prevelik kapitalec. Kazen, štiri tekme brez gledalcev, je zaradi pritožbe še na »čakanju«.

Tribune Ljudskega vrta še ne bodo samevale. FOTO: Tadej Regent

Koper: Koper – Rogaška (nedelja, Rade Obrenović, 15): Koprčani pod taktirko Aleksandra Radosavljevića bodo težko zmagovali in izgubljali, za Evropo pa bo treba predvsem zmagovati. Rogaška je zadnja, ni pa najslabša. In tudi zaradi tega bodo Slatinčani, ki jeseni niso dočakali tekme zaradi famoznega pravila »U-21« in so sprožili verižno reakcijo nesreč, drago prodali svojo kožo.

Domžale: Kalcer Radomlje – Bravo (Martin Matoša, 17.30): Oboji rabijo točke, a brezglavega lova za tremi ne bo. Radomljani vedo, da so Šiškarji mojstri nasprotnih napadov, h katerim so se po spodbudnem tehničnem napredku preveč zatekli. To je tudi znak evropskih ambicij. Tekmujejo!