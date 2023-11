Nogometna Olimpija tudi nad celjski kompleks

Prvi vrhunec jesenskega ligaškega finiša sezone je lahko že odločilen za šampionsko bitko. V 15. krogu 1. SNL bo osrednja tekma nedeljska med vodilnimi Celjani in branilci naslova zeleno-belimi. Pod nogami gori Olimpiji, a imela bo navijače tudi v Kopru in Mariboru, kjer še zlepa niso opustili načrtov o naslovu prvaka.

Rogaška Slatina: Rogaška – Koper (sobota, sodnik Aleksandar Matković, 13.00): Voda dobesedno teče. Slatinčanom tudi v grlo. Tekmeci uhajajo, točka za točko ... Tudi za Koprčane je gostovanje na severovzhodu Zgornjesotelskega gričevja sila pomenljivo, za šampionske ambicije je treba zmagovati. Če ne gre drugače, tudi na silo. Koprčanom pod taktirko Safeta Hadžića na »lepoto« ne gre. A dolžniki so najboljši igralci Maks Barišić, Luka Vešner Tičić, Timothe Nkada ... Vrnitev Nika Omladića bo blagodejna, a danes je še ne bo.

Murska Sobota: Mura – Aluminij (Denis Šabanagić, 15.00): Brez Dardana Shabanhaxhaja bi bili Sobočani na dnu. Graški Albanec ima vsaj visoko tržno vrednost, črno-belo moštvo pa z obrambno igro nikakršno. Tudi Aluminij v Fazaneriji, ki je v tej sezoni »domači« stadion za goste, ni brez možnosti.

Domžale: Domžale – Maribor (Matej Jug, 17.30): V domžalskem taboru so že tako brezupni, da se zanašajo na rek, da tudi slepa kura zrno najde. Glede na mučenje vijoličnih in najbrž tudi zahtevne igralne razmere, je lahko uresničljiv.

Ljubljana: Bravo – Kalcer Radomlje (nedelja, Slavko Vinčić, 13.00): Gorenjski trenerski dvoboj prijateljev Aleša Arnola in Oliverja Bogatinova je glavni v mini derbiju Ljubljanske kotline, drugi so igralski: Matej Poplatnik ali Madžid Šošić, Martin Pečar ali Caio Da Cruz, Gašper Trdin ali Sandi Nuhanović?

Celje: Celje – Olimpija (David Šmajc, 15.00): Prvak ali bliže naslovu bo? Zmagovalec! Celjani so v poldrugi sezoni zeleno-belim že »nabili« kompleks. V treh tekmah od petih so bili zmagovalci, poraženci le enkrat. A za oboje bi bil razplet brez zmagovalca tudi zmaga. Celjani z Damirjem Krznarjem igrajo šele prvo resno tekmo, Rogaška in Domžale sta bila nekonkurenčna tekmeca. Zeleno-beli niti pod Zoranom Zeljkovićem še niso močni, kaj šele šampionski. Odsotnost kaznovanega Agustina Doffa je lahko razlog za trenerjevo skrb, še večja bo, če ne bo nared kapetan Timi Max Elšnik in če bo v slabi dnevni formi Rui Pedro.