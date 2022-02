Nika Križnar: Alpsko krono bi si zaslužila Urša

Bilo je le vprašanje časa, kdaj bo olimpijska prvakinja v smučarskih skokih Urša Bogataj prvo zmago slavila tudi v svetovnem pokalu. V šampionskem slogu si jo je predvčerajšnjim priborila v Hinzenbachu – na svoji 153. tekmi med elito, med katero je ognjeni krst prestala pred debelimi desetimi leti v Lillehammerju. Dan po velikem podvigu pa je doživljala pravo nočno moro. Ker se je v kvalifikacijah po napaki glavnega trenerja Zorana Zupančiča s startne klopi spustila, ko je na semaforju svetila še rdeča luč, so jo po najdaljšem skoku diskvalificirali. Tako je ostala brez nastopa na drugi tekmi, glede na formo najverjetneje brez nove zmage ter s tem tudi brez skupnega prvega mesta v seštevku za t. i. alpsko krono in glavne nagrade v višini 10.000 evrov.

Njeno smolo je izkoristila reprezentančna kolegica Nika Križnar, ki je podobno prepričljivo kot dan prej Urša dobila drugo tekmo. Avstrijsko nosilko rumene majice Marito Kramer je namreč ugnala za 20,2 točke. »Ne vem, ali naj bom srečna ali žalostna. Pravzaprav bi si to krono zaslužila Urša, in ne jaz,« je (športno) priznala 21-letna skakalka iz Delnic v Poljanski dolini. Špela Rogelj se je s 6. mestom veselila najboljše letošnje uvrstitve, nove točke si je priskakala tudi Maja Vtič (17.), medtem ko je bila Katra Komar (31.) za las prekratka za finale.

V soboto dvojna zmaga

»Ne vem, kaj se je ravnokar zgodilo,« takoj po sobotnem podvigu Bogatajeva še ni povsem dojela, kaj ji je uspelo. »Na petkovi (ekipni) tekmi sem prikazala en vrhunski skok, tokrat pa sta mi uspela dva takšna. Zelo sem vesela, da je bilo dovolj za zmago,« je ostala skromna 26-letna šampionka iz Briš pri Polhovem Gradcu, potem ko je tri tedne po osvojitvi zlate lovorike na OI v Pekingu oz. Zhangjiakouju prvič vso konkurenco preskočila še na tekmi za svetovni pokal. Drugouvrščeno prijateljico in sostanovalko na tekmovanjih Niko Križnar je preskočila za kar 22 točk.

»Še pred kakšnima dvema letoma ne bi niti pomislila na to, da bom kdaj v takšni formi,« je Bogatajeva priznala, da je še sama presenečena nad seboj. Na vprašanje, čemu pripisuje tako sijajne skoke in dosežke, je odvrnila, da je ob dobrem in trdem delu svoje k njeni vrhunski pripravljenosti zagotovo prispevalo tudi odlično vzdušje izjemno močni slovenski reprezentanci, ki vodi v pokalu narodov. Do točk so se v soboto dokopale še Rogljeva (12.), Vtičeva (13.) in Komarjeva (25.).

Jelar deveti na Finskem

V Lahtiju sta si – zanimivo – zmago delila Japonec Rjoju Kobajaši in Norvežan Halvor E. Granerud, tretji pa je bil petkov zmagovalec, Avstrijec Stefan Kraft. Od Slovencev se je z 9. mestom najbolje odrezal Žiga Jelar (»V finalu sem napadal, a se ni izšlo povsem po mojih načrtih. Upam, da bom imel priložnost še za več takšnih napadov in da se mi bodo naslednji obrestovali.«), tik za njim je pristal Cene Prevc, ki je bil po uvodni seriji še šesti. Timi Zajc in Peter Prevc sta drug za drugim zasedla 24. in 25. mesto, Anže Semenič (43.) in Lovro Kos (55. v kvalifikacijah) pa sta ostala praznih rok.

Na ekipni preizkušnji se je 24 ur prej Slovencem nasmihala zmaga, saj so imeli pred finalnim nastopom Petra Prevca (v postavi so bili še Žiga Jelar, Cene Prevc in Timi Zajc) že precejšnjo zalogo pred drugouvrščenimi Avstrijci. A nato je najboljši posameznik tekme Stefan Kraft prepričljivo dobil dvoboj z našim kapetanom in zaostanek 12,7 točke pretvoril v prednost 5,5 točke za zmago rdeče-belo-rdečih orlov. Vrstni red pri vrhu je bil tako povsem enak kot na OI na Kitajskem, saj so za Avstrijci in Slovenci 3. mesto spet osvojili Nemci. Miha Šimnovec