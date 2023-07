Neustavljivi Čeh: osmič zapored najboljši v diamantni ligi

Svetovni prvak v metu diska Kristjan Čeh je dosegel osmo zaporedno zmago na mitingih diamantne lige. V Stockholmu je slavil z metom dolgim 69,83 metra.

Za štiriindvajsetletnega Ptujčana je bila to hkrati trinajsta zmaga na zadnjih štirinajstih tekmovanjih. Edini poraz v obdobju skoraj enega leta je doživel 13. junija na Finskem, ko so mu sodniki pri dveh metih preko 70 metrov dosodili prestop. Tedaj je slavil olimpijski zmagovalec in nekdanji svetovni prvak Daniel Stahl, ki je danes zasedel drugo mesto (67,57). Tretji je bil Andrius Gudžius iz Litve (67,19).

V Stockholmu je Čeh zmagovito daljavo dosegel v drugi seriji, nato pa so mu izmerili še 66,49, 69,07 in 68,28 m.

Kristjan Čeh, ki je na naslednjem tekmovanju po omenjenem drugem mestu postavil slovenski rekord in najboljši izid v metu diska v zadnjih petnajstih letih oziroma četrtega vseh časov - 71,86, nazadnje ni zmagal 9. septembra 2021, ko je v Zürichu zasedel drugo mesto.

V 2023 bo najboljši slovenski športnik prejšnjega leta nastopil še na dveh mitingih diamantne lige, in sicer 23. julija v Londonu ter sredi septembra na finalu v Eugenu. Vmes ga v drugi polovici avgusta čaka svetovno prvenstvo v Budimpešti.