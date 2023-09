Navijači čakajo na Rogličev usodni da in na njegov skorajšnji dvoboj s Pogačarjem

V običajnih razmerah bi se slovenski kolesarski navijači tresli od pričakovanja, kdo bo boljši v letošnjem prvem dvoboju med Primožem Rogličem (Jumbo Visma) in Tadejem Pogačarjem (UAE) na današnji dirki po Emiliji. Vendar se je svet vrtenja pedal ujel v vrtinec govoric o združevanju najmočnejših ekip in prestopih velikih zvezdnikov. Upati je, da bo ta saga jutri dobila vsaj en jasen odgovor – kje bo kariero nadaljeval Roglič. Kolesarski spletni mediji v zadnjem tednu tekmujejo v tem, kdo bo objavil bolj senzacionalno novico, največjo bombo pa je z napovedjo združitve Jumba Visme in Soudala Quick Stepa vrgel nizozemski WielerFlits. Začel se je valiti nenadziran plaz zanikanj in potrditev, med katerimi še ni bilo uradne.

Zadnja nepotrjena novica je, da bo po odhodu Jumba iz karavane vanjo vskočil ameriški spletni velikan Amazon, ki naj bi ravno tako po poročanju WielerFlitsa letno vložil 15 milijonov evrov in postal po moči drugi sponzor nove super ekipe z Jonasom Vingegaardom in Remcom Evenepoelom, kot kaže, pa ne tudi Rogličem. Ugibanja o prihodnosti Zasavca so še bolj divja. Po poročanjih različnih medijev z vseh koncev sveta, se zanj poteguje skorajda polovica ekip svetovne serije, Ineos, Movistar, Bahrain Victorious, Bora Hansgrohe in Lidl Trek pa naj bi bili najbolj resni snubci.

Upati je, da bo slovenski as kot napovedujejo tuji mediji jutri sporočil, v čigavih barvah se bo prihodnje leto podal v boj za zmago na Touru. Informacijo smo poskušali preveriti pri njegovem agentu Mattii Galliju, a nismo dobili odgovora.

Vrhunec na dirki po Lombardiji

Vprašanje je, koliko je dogovarjanje o prestopu preusmerilo Rogličevo pozornost od vrnitve na dirke po Vuelti, na kateri je zasedel 3. mesto za moštvenima kolegoma Seppom Kussom in Vingegaardom. Pričakovati pa je, da se ne bo slabo pripravljen podal v prvi dvoboj s Pogačarjem po 440 dneh. Slovenska asa sta se nazadnje na dirkah srečala 16. julija lani v 14. etapi Toura, zdaj pa ju čakajo tri enodnevne dirke. Današnja po Emiliji, torkova Tre Valli Varesine in prihodnjo soboto vrhunec na zadnjem spomeniku sezone po Lombardiji.

»To je obdobje leta, v katerem uživam. Zadnji dve leti sem sezono končal z zmagama na dirki po Lombardiji in vračam se z željo, da bi ponovil ta uspeh. Dirka po Emiliji je zahtevna in razburljiva za gledalce, tudi na Tre Valli Varesine nikoli ne manjka napadalnega dirkanja,« je povedal Pogačar, medtem ko se je Roglič zavil v medijski molk.

Današnja preizkušnja s petimi vzponi na svetišče San Luca nad Bologno ustreza obema. Roglič, ki mu bo pomagal tudi Jan Tratnik, je tu zmagal v letih 2019 in 2021, Pogačar je bil lani drugi za Enricom Masom (Movistar).