Na odru Celjani in 16 legionarjev

S štirimi tekmami se bo nocoj začela nova sezona rokometne lige prvakov, v kateri bo znova sodeloval slovenski šampion Celje Pivovarna Laško, ki bo ob 20.45 gostoval na Danskem pri Gudmeju. Naslov prvaka bo branil Magdeburg, v katerem pa ni več Marka Bezjaka, ki se je preselil k trenerju Branku Tamšetu v hrvaški Nexe. Med elito bo ponovno veliko slovenskih legionarjev, natančneje 16.

To bo že 31. sezona EHF lige prvakov, ki je leta 1993 nasledila pokal državnih prvakov (od 1956), od leta 2010 se v Kölnu igra zaključni turnir. Poletje je prineslo mnogo sprememb, Planet Handball je sestavil 100 največjih prestopov, najbolj odmevni v klubih, ki igrajo v LP, so bili Sander Sagosen (Kolstad), Niklas Landin (Aalborg), Ludovic Fabregas, Lukas Sandell in Sergej Kosorotov (vsi Veszprem), Felix Claar (Magdeburg), Kent Robin Tønnesen (PSG), Mirko Alilović (Wisla) ...

Aalborg je okrepil tudi bivši celjski kapetan Aleks Vlah (19. prestop med 100), barve Pick Szegeda branijo Dean Bombač, Borut Mačkovšek, Matej Gaber in Mario Šoštarić, v novincu Pelisterju bodo vratar Urban Lesjak, Nejc Cehte in Domen Tajnik, v Zagrebu pa vratar Aljaž Panjtar, Aleks Kavčič in Matic Suholežnik.

V celjskem Zlatorogu bodo gostovali Miha Zarabec, ki se je iz Kiela preselil k Wisli Plock (prestop št 13.), Gašper Marguč z Veszpremom in Staš Skube z Montpellierom. V Barceloni sta reprezentanta Blaž Janc in Domen Makuc, vendar je slednji staknil težko poškodbo in bo izpustil celotno sezono.

22 let je povprečna starost igralcev Celja Pivovarne Laško.

Na stavnicah je favorit Magdeburg (kvota 3,75) tik pred Barcelono (4), Veszpremom in Kielcami (po 6), sledijo Aalborg, PSG in Kiel. Celje je ob Pelisterju največji avtsajder (2501), to sta tudi najcenejši zasedbi v LP, celjski proračun je 1,5 milijona evrov, Pelisterjev vsaj uradno še malce nižji (1,2 mio).

Celjanom, ki imajo tudi najmlajšo ekipo med vsemi (povprečna starost igralcev je 22 let), se danes ne obeta presenečenje na Danskem. Forma nove ekipe Alema Toskića še ni na visoki ravni, kar se je pokazalo ob sobotnem domačem porazu s Trimom v prvem kolu 1. SRL. Pivovarji bodo točke iskali predvsem na domačih tekmah z Wislo, Montpellierom in Portom, ki bo prvi gost v Zlatorogu prihodnjo sredo. Peter Zalokar