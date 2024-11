Na dunajski ples drugačni Slovenci

Jezen kot ris! Tako bi lahko z eno besedo opisali čustveno razpoloženje selektorja slovenske nogometne reprezentance Matjaža Keka po norveškem nokavtu (1:4, Benjamin Šeško 21., 11-m; Antonio Nusa 4., 59., Erling Haaland 45., Jens Hauge 84.), ki je razblinil vse neznanke o tem, za kaj bodo Slovenci jutri na Dunaju proti vodilnim severnim sosedom še tekmovali: za končno drugo mesto v skupini B3 lige narodov.

Nogometašev drugi visoki poraz v mesecu dni in prvi v Stožicah po 2. juniju 2022, ko so bili boljši švedski Vikingi, ni tako močno ujezil. Po obračunu s telesno močnejši Norvežani, pri katerih ni le stroj za gole Erling Haaland fant, okoli katerega se vse vrti v napadu, kot se pri Sloveniji okoli Benjamina Šeška, je bilo zaznati le grenkobo in razočaranje. »Ena slaba tekma ne pomeni, da je vse narobe. V Avstriji upam na pozitiven izid. Bo težko, obupali pa še nismo,« je ohranil pozitivno držo kapetan Jan Oblak, ki tudi ni imel najboljše dnevne forme.

Žan Vipotnik (v sredini) je bil močno v senci norveških branilcev in tudi leto mlajšega reprezentančnega kolega Benjamina Šeška. FOTO: Leon Vidic

Najboljša sta počivala Christoph Baumgartner (15.) in Michael Gregoritsch (25.) sta bila strelca za zanesljivo zmago Avstrije v Kazahstanu. Selektor Ralf Ragnick je spočil najmočnejša aduta Marka Arnautovića in Marcela Sabitzerja: »Nihče se ni poškodoval in ni nam bilo treba igrati na vso moč, saj nas s Slovenijo čaka tekma za preboj v ligo A,« je bil vesel Nemec. Para zadnjega kroga, nedelja: Avstrija – Slovenija (18), Norveška – Kazahstan (18).

Slovenija ne zaostaja tako veliko za Norveško, kot ni bila tako daleč pred njo. Realnost je nekje vmes in jo narekujejo malenkosti, od dnevne forme do taktično-tehničnih odločitev. Selektor Matjaž Kek je generalno oceno nesrečnega dvoboja od bolj zapletenih in nezaželenih tem spretno preusmeril na področje psihologije – »mentalne drže« svojih varovancev.

»Zdelo se je, da nam je zmanjkala odločilna iskrica, da gremo na glavo, da gremo do konca in se brezkompromisno borimo. Mentalno nismo bili na pravi ravni, kot bi bilo treba biti za tako agresivno, živahno in željno Norveško, ki se lahko rešuje tudi s kakovostnimi posamezniki. Po tretjem golu mi ni bil všeč odziv igralcev, drža telesa, pogledi v tla. To ni bila takšna Slovenija, kot bi si jo vsi mi želeli,« se Mariborčan ni veliko zmotil. Toda najtežje v nogometu je ponavljati dobre stvari, še težje je biti mentalno stoodstoten iz tekme v tekmo. Za tekmovalno uspešnost Slovenije pa je vselej veljalo, da morajo igralci celo preseči »maksimalen« prag fanatizma.

Slovenci so bili osredotočeni na Erliga Haalanda, dva gola pa jim je zabil najstnik Antonio Nusa. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Avstrija ali Norveška? Avstrija 5 3 1 1 13:4 10 Norveška 5 3 1 1 10:7 10 Slovenija 5 2 1 2 6:8 7 Kazahstan 5 0 1 4 0:10 1

Odgovori na vprašanja

Norveška že druga zaušnica v mesecu dni je odprla vprašanje o tem, kakšna je evolucija slovenske reprezentance po sijajnem euru. Je bilo evropsko prvenstvo vrhunec? Je Norveška res le ena od reprezentanc, ki izrazito ne ustreza našemu slogu igre in značaju? Gre le za slab trenutek? ...

Postavi FOTO: Gm/Tt

Jutrišnja tekma na Dunaju ne bi mogla biti bolj idealna za odgovore na vsa vprašanja in za zimsko korigiranje smeri razvoja za marčevski start v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v ZDA, Kanadi in Mehiki leta 2026. Sloveniji nadvse ustreza vloga avtsajderja in tekmeca, ki ni v položaju, ko mora napadati in loviti zmago za vsako ceno. Avstrijci so v natanko takšnem položaju, pri čemer jih igranje pred domačimi navijači še dodatno sili k »ofenzivi«.

Kako se bo odzval Kek in s kom? Čeprav vrnitev Žana Karničnika ni bila posrečena, ni razlogov za skrb, kljub vsemu je Korošec edini sodobni bočni branilec. Nekoliko slabša uglašenost Jake Bijola in Vanje Drkušića, nevidnost Žana Vipotnika ter predvsem nerazpoložena zvezna vrsta, ki je bila slaba naprej in nazaj, lahko sprožijo Kekove spremembe. Pričakovati je, da bo Kek povlekel tudi kakšno potezo ali dve v službi kvalifikacij za SP. Več njih gotovo ne bo!