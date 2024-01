Martić po šestih letih spet gasilec. Na prvem treningu je bil tudi Dragić

Zoran Martić je nasledil Gašperja Okorna. Ni pomota, le kratek skok v zgodovino. Takšnih in podobnih naslovov je bilo polno v slovenskih medijih 8. januarja 2018, ko je prišlo do rokade na klopi Petrola Olimpije. Šest let pozneje je Martić znova prevzel krmilo stožiških košarkarjev, le da je tokrat zamenjal Simoneja Pianigianija. Uradno »vsaj do konca sezone«, a vodstvo Cedevite Olimpije poudarja, da bo v primeru uspešnega dela postal nosilec triletnega projekta, za katerega je bil od poletnih mesecev zadolžen neuspešni Italijan.

Več desetletij povezan z Olimpijinimi košarkarji

Zdaj 58-letni Celjan je že tri desetletja povezan z Olimpijinimi košarkarji. Bil je sekretar kluba, trener v mladinskem pogonu, pomočnik Jureta Zdovca v članskem moštvu in prvi strateg, med epizodami pri nas in v tujini se je uveljavil kot pronicljiv strokovni komentator na raznih televizijah. Zato mu ni bilo težko postaviti »diagnoze« za zasedbo, ki je z izkupičkom 0:13 zadnja v evropskem pokalu, v ligi ABA (10:4) pa tretja za evroligašema Crveno zvezdo in Partizanom.

»Ko se moštvo znajde v takšnem položaju, vedno naletimo na več plati medalje. Nočem izgubljati časa in energije s preteklostjo. Prevzel sem zahtevno nalogo, a menim, da imam dovolj izkušenj in znanja, da bom lahko v veliki meri izpolnil pričakovanja, ki niso majhna. Želim si, da bi lahko na koncu sezone rekel, da je bila uspešna. Rezultatskih ciljev v Evropi resda ne moremo izpolniti, a tudi preostale tekme bodo pomembne,« je poudaril Zoran Martić po prvem skupnem treningu Cedevite Olimpije, na katerem je bil tudi Zoran Dragić.

Dragičeva vključitev njegova želja

Drugih sprememb v igralskem kadru in strokovnem štabu ni pričakovati. »Dragićeva vključitev je bila moja želja, a tudi odločitev kluba. Danes sva oba spoznavala moštvo in njegov način igranja. Na tekmah ga bomo postopno uvajali, bo pa dobrodošla pridobitev. Vsak košarkar bo moral sam pri sebi narediti korak naprej, jaz pa bom moral povezati v celoto njihove sposobnosti, ki jih nedvomno imajo. V minulih mesecih je vse delovalo po načelu toplo-hladno, tudi med posameznimi tekmami,« je ocenil prekaljeni strateg, ki je nazadnje deloval na Japonskem. Po vrnitvi je ostal zvest svojim načelom.

Nočem izgubljati časa in energije s preteklostjo.

»Moštvo, ki ne temelji svoje igre na obrambi in skoku ter je odvisno zgolj od učinkovitosti v napadu, je zelo izpostavljeno. Napad je pač v dobršni meri stvar navdiha in dnevne forme, obramba in skok pa plod pristopa,« je pritrdil.