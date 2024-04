Madridski Anglež ni več čutil nog

Potem ko sta bili že prvi dve tekmi v tem tednu lige prvakov med Dortmundom in Oblakovim Atleticom ter Barcelono in PSG polni dinamike in adrenalina, sta tudi dvoboja Manchester City – Real Madrid in Bayern München – Arsenal London ponudila za zvrhan koš napetosti. Na koncu sta se morala od evropske sezone posloviti angleška kluba. Tako kot dan prej španska – Atletico Madrid in Barcelona.

O zmagovalcu velikega derbija v Manchestru so odločale enajstmetrovke, jekleni živci so bili na madridski strani in klub, ki je kar 14-krat osvojil naslov najboljšega v Evropi, je bil pri tem boljši. "Pripravili smo si veliko priložnosti, toda v nogometu štejejo goli. Hvaležen sem mojim igralcem za prikazano. Na koncu pač gledamo izid, ki razkriva, da je Real v polfinalu," je bil žalosten strateg poražencev Pep Guardiola, za katerega je kot nekdanjega asa in nato trenerja Barcelone tekma z Realom vselej posebna.

Seveda je drugačna tudi za mladega aduta angleške reprezentance Juda Bellinghama, ko v Realovem dresu igra proti kateremu od klubov z Otoka. "Igral sem že večkrat proti Manchester Cityju in se dobro zavedam, kako dobro je to moštvo. Na koncu tekme sem komaj še čutil svoje noge," je dejal dvajsetletnik. Njegov soigralec Nacho pa po tem, ko so ga razglasili za najboljšega na tekmi, ni skrival solz sreče: "O takšnih večerih sanjaš kot otrok. Še zdaj imam kurjo polt."

Nemčija sanja o ponovitvi 2023

Tudi nogometni München je končno dočakal veselo noč. V zadnjih tednih in mesecih je bilo iz Bayernovega zornega kota vse skupaj bolj medlo, prvič po letu 2012 ne bo domače lovorike, Leverkusen si jo je namreč v bundesligi priboril že en mesec pred iztekom sezone. A Bavarci so se uvrstili med najboljše štiri v ligi prvakov in zdaj že sanjajo o naslednji stopnički – velikem londonskem finalu. Pravzaprav si vsa Nemčija želi, da bi se v finalni dvoboj uvrstila Bayern München in Borussia Dortmund, kar se je doslej že zgodilo leta 2013. In kot nalašč je bil tudi takrat finale – tako kot bo letos – v Londonu. V zelo napeti in kakovostni tekmi so se Bavarci takrat veselili zmage z 2:1.

Manuel Neuer, vratar Bayerna: Ne bi zdaj razpredal o bundesligi. Raje uživajmo v tej veliki zmagi.

"No, najprej moramo tako mi kot Dortmundčani opraviti naslednjo nalogo. In seveda ne bi imel ničesar proti nemškemu finalu," je dejal vratar münchenskega moštva in nemške reprezentance Manuel Neuer.

In Arsenalov tabor? Že dolgo ni bilo te ekipe pod tako vidnimi evropskimi žarometi kot v tej sezoni. "Ni kaj, primeri drugih klubov razkrivajo, da moraš počakati šest ali sedem let za skok na vrh. Bili smo blizu polfinala, zdaj se moramo vrniti k nadaljevanju sezone v domačem prvenstvu," je poudaril Mikael Arteta, trener londonskega moštva, pred katerim so – drugače kot pri Bayernu – vendarle še vedno možnosti osvojitve angleške lovorike.