Luka blestel in se zabaval: uspelo mu je doseči izjemen točkovni mejnik

Odkar se je Luka Dončić pred štirimi tedni razveselil rojstva hčerkice Gabriele, igra še bolj navdihnjeno kot prej. Decembra blesti v ligi NBA s povprečjem 37,3 točke, 11,6 asistence in 9,2 skoka. Za božič je krepko presegel svoje imenitno povprečje. Ob zmagi košarkarjev Dallasa v Phoenixu s 126:120 je moštvu slovitih ostrostrelcev Kevina Duranta in Devina Bookerja nasul kar 50 točk s 60-odstotnim metom iz igre, pristavil pa še 15 asistenc in 6 skokov. V prazničnem razpoloženju je preskočil kar nekaj zgodovinskih mejnikov.

V Phoenixu še niso pozabili končnice lige NBA 2022, ko je Dallas presenetljivo izločil Phoenix, ki je bil v rednem delu prvenstva najuspešnejši med vsemi. Takrat se je Dončić zapletel v prepir in krajše prerivanje z domačim asom Bookerjem, od tedaj pa ga ob vsakem obisku Arizone pričakajo sovražno nastrojeni navijači. Slovenski as se je vnovič spustil v nekaj besednih bojev z njimi, a ohranil mirno kri.

»Rad igram v takšnih razmerah. Prav zabavno je. Po vsakem mojem košu je utihnila celotna dvorana, to je najprijetnejši občutek na svetu,« je pojasnil slovenski as, ki je kot prvi po Jamesu Hardnu leta 2016 prišel do kombinacije 50 točk in 15 asistenc na eni tekmi.

A tudi božič in pričakovanje novega leta imata nanj že kar čudežno moč. Tokrat je z metom za dve točki 7:9, za tri 8:16 in brezhibnim izvajanjem prostih metov (12:12) izenačil svoj peti najboljši dosežek pod ameriškimi obroči. Ne smemo pozabiti, da je lani nasul New Yorku 60 točk, kar je njegov osebni rekord, 27. decembra.

Slovenski as po odlični predstavi ni skrival zadovoljstva. FOTO: Joe Camporeale Usa Today Sports Via Reuters Con

Le štiri dni pozneje pa se je na silvestrovo izkazal z 51 točkami v San Antoniu. Na drugem mestu njegove osebne razpredelnice je sicer 53 točk, kolikor jih je 30. januarja letos natresel Detroitu, 51 jih je zbral tudi 10. februarja lani proti LA Clippers, lahko pa se pohvali še z eno petdesetico. 23. decembra lani, torej tik pred obiskom Božička, dosegel jo je v Houstonu.

Pred njimi so le legende

Pred tekmo v Phoenixu mu je manjkalo 11 točk, da bi presegel mejo 10.000 doseženih točk v ligi NBA. V elitni klub, ki ima zdaj 394 članov, se je vpisal že pet minut pred iztekom uvodne četrtine in se vključil v tri prestižne kroge velemojstrov. Mejo 10.000 točk je prestopil v svojem 358. ameriškem nastopu, hitreje je to uspelo le legendam Wiltu Chamberlainu (v 236 dvobojih), Michaelu Jordanu (303), Elginu Baylorju (315), Kareemu Abdul-Jabbarju (319), Oscarju Robertsonu (334) in Georgeu Gervinu (355).

10.039 točk je dosegel Dončić v ligi NBA in zaseda 392. mesto.

Pri 24 letih in 300 dneh starosti je Dončić postal tudi šesti najmlajši v zgodovini, ki je prišel v druščino 10.000. Mlajši so bili le LeBron James (s 23 leti in 59 dnevi), Durant, Kobe Bryant, Carmelo Anthony in Tracy McGrady. Upoštevati pa moramo, da so velikani starejših rodov pozneje prestopali med profesionalce, saj so prej greli študentske klopi.

»Gostovanje v Phoenixu je vselej zelo zahtevno, zato sem vesel, da smo mojo dobro predstavo posladkali z zmago,« je poudaril Dončić, ki je šele kot četrti v zgodovini lige NBA dosegel vsaj 50 let na božič. Od leta 1984 je rekorder Bernard King s 60 točkami, Chamberlain je leta 1961 dosegel eno manj, Rick Barry pa 50 leta 1966. A tokrat je bil za Dallas pomemben tudi učinek Derricka Jonesa (23 točk), Derecka Livelyja (29) in Tima Hardawaya (18), ki so pomagali položiti na pleča Bookerja (20) in Duranta (16). Eduardo Brozovič