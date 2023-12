Lovro Kos z izjemnim finalnim skokom četrti, Peter Prevc deveti

Nemec Andreas Wellinger je navdušil 25.500 gledalcev na skakalnici pod Snečno goro v Oberstdorfu, kjer se je začela 72. novoletna turneja štirih skakalnic. Nemci na skupno zmago na novoletni turneji čakajo že vse od leta 2002, ko je Sven Hannawald dobil vse štiri tekme.

Drugi je bil Japonec Rjoju Kobajaši, ki je zaostal tri točke. Tretje mesto je zasedel Stefan Kraft, ki prepričljivo vodi v svetovnem pokalu. Za Wellingerjem je zaostal 10,4 točke.

Vsi Slovenci so nastopili v finalu in izboljšali dosežke iz uvodne serije. Lovro Kos, ki je bil po prvi seriji šele na 13. mestu, je navdušil v finalu. Z najdaljšo daljavo (139,5 m) je napredoval na četrto mesto. Stopničke je zgrešil za 9,2 točke. Tudi Peter Prevc je močno popravil vtis v finalni seriji. Pridobil je enajst mest in končal na devetem mestu. Timi Zajc je bil 14. (278,4), Anže Lanišek 18. (266,7), Domen Prevc pa 22. (263,3).

Branilec naslova Halvor Egner Granerud je izpadel že v prvi seriji.