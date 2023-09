Ključni gostovanji v Belfastu in Københavnu

Vsi kandidati za uvrstitev na evropsko prvenstvo v nogometu so pošteno zakorakali v drugo polovico kvalifikacij. V skupini H so odigrali 60 odstotkov tekem, vodilna Slovenija bo po vrsti sprejela še štiri izzive: to bodo Finska, Severna Irska (Belfast), Danska (København) in Kazahstan. Selektor Matjaž Kek bo potegnil črto najpozneje 20. novembra ob 22.40, dotlej čaka Slovence najtežje delo med vsemi v tej skupini, saj je edina že opravila z eksoti iz San Marina.

Slovenska reprezentanca je prenočila v Pesaru, v domovino je odpotovala včeraj, zato se članom gostujoče delegacije v olimpijskem kompleksu v San Marinu ni mudilo domov kot med običajnimi čarterskimi gostovanji. Slovenci so v Serravalleju prevladovali na igrišču in tribunah. Najglasnejši in najbolj številčni so bili navijači iz Jelšan in okolice, ki so pripravili spodobno vzdušje, številčna je bila tudi delegacija Nogometne zveze Slovenije, ki jo je vodil predsednik Radenko Mijatović. Med pogovori je bilo mogoče zaznati večji optimizem kot v zadnjih letih, »vse gre namreč po načrtu«, obenem vsi izpostavljajo nujno oktobrsko nadgradnjo in »nujen« skalp Finske.

»Računanje je za vas, meni ne preostane drugega, kot da se lotevam le vsake naslednje tekme, četudi bo to zvenelo klišejsko,« je v sobi znotraj betonske tribune zatrdil Kek. Logično, da Mariborčan ne bo javno sešteval točk, toda gotovo je imel že minuto po razpletu vseh treh tekem 6. kroga pri sebi oceno izhodiščnega položaja Slovenije v boju za prvi dve mesti, ki vodita na evropsko prvenstvo v Nemčijo.

Dancem severni derbi Kvalifikacije za EP 2024, skupina H: San Marino – Slovenija 0:4 (Žan Vipotnik 4., Jan Mlakar 16., Sandi Lovrić 61., Žan Karničnik 67.), Kazahstan – Severna irska 1:0, Finska – Danska 0:1; vrstni red: Slovenija in Danska po 13, Finska in Kazahstan po 12, Severna Irska 3, San Marino 0; naslednje tekme (14. 10.): Severna Irska – San Marino (15), Slovenija – Finska (18), Danska – Kazahstan (20.45).

Čarobnih 22 točk

Hiter izračun razkriva, da bi morala Slovenija za osvojitev drugega mesta realno osvojiti 22 točk, kar pomeni, da bi morala v preostalih tekmah nujno na svojem stadionu premagati Finsko in Kazahstan, en komplet treh točk pa iskati bodisi v Belfastu bodisi Københavnu. Ne eno ne drugo gostovanje ne bo preprosto, toda Belfast bo na vrsti en mesec prej in splačalo bi poskusiti ter obenem zrušiti še eno negativno tradicijo. Slovenija namreč še nikdar ni zmagala na Windsor Parku, letos bi bilo to dodatno dobrodošlo. Le ena od zmag na dveh gostovanjih torej Sloveniji zanesljivo prinaša odhod na žreb skupin, ki bo 2. decembra v Hamburgu.

»Vem, kaj nas čaka. Pogled na lestvico je lep in za nas prijeten, toda ne bo nas zaneslo. Vsi naši tekmeci bodo igrali še s San Marinom. Septembra smo naredili, kar smo morali, če smo želeli ostati v igri za prvenstvo. Oktobra pričakujem pomoč nabito polnih Stožic, verjamem, da bo zmanjkalo vstopnic in bo vladalo na tribunah odlično vzdušje. Dobro se namreč zavedamo, da moramo osvajati točke predvsem proti neposrednim konkurentom za EP, poln stadion nam bo pri tem v veliko pomoč,« je ocenil Matjaž Kek.