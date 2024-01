Kar 34 debitantov v Teksasu: izbranci Matjaža Keka napovedujejo pozitiven rezultat

Pester teden je za slovensko nogometno reprezentanco. Po odpovedanih poletih zaradi zimskih razmer v Frankfurtu, so v San Antonio v Teksasu prišli šele v četrtek zvečer, že danes ob 15. uri po lokalnem (21.00 po srednjeevropskem) jih čaka pripravljalna tekma s pomlajeno reprezentanco ZDA. V obeh zasedbah je skupno kar 34 debitantov, izbranci Matjaža Keka pa kljub neznankam glede nasprotnika napovedujejo pozitiven rezultat.

Zimske razmere, ki so v minulih dneh zajele Evropo, so skazile potovalne načrte slovenskih nogometašev. Prek Frankfurta in Houstona bi morali v San Antonio potovati v sredo, a so letala v Frankfurtu zaradi ledenega oklepa ostala prizemljena, zato so Slovenci v Teksas dopotovali šele v četrtek zvečer po lokalnem času.

Polni Toyota Field

Časa za privajanje na časovno razliko je bilo le za vzorec, že danes jih čaka prvi sodnikov žvižg na polnem Toyota Fieldu, ki sprejme 8000 gledalcev. Selektor Kek je bil skop z informacijami, koga vidi v prvi postavi, končno odločitev bo sprejel v zadnjih urah pred tekmo.

Časa za turizem v ZDA za člane reprezentance ne bo, v domovino se vračajo že v nedeljo zjutraj. Najprej v klubske sredine, v teh dneh pa so z Nogometne zveze Slovenije sporočili za slovenske navijače odlično novico. Prijateljska tekma s Portugalsko, ki je leta 2020 zaradi koronavirusa padla v vodo, bo v Stožicah odigrana 26. marca. Vstopnice bodo šle v prodajo februarja, evropski prvaki iz leta 2016 pa bodo s Cristianom Ronaldom ali brez izjemno privlačen nasprotnik.