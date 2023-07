Kaja tudi s knjigo in filmom do veselja v Wimbledonu

Iz slovenskega zornega kota se je glavni turnir Wimbledona 2023 začel adrenalinsko, toda ob koncu je bilo prav lepo. Kaja Juvan, naša edina udeleženka prestižnih posamičnih bojev na najodmevnejšem teniškem turnirju na svetu, je namreč ugnala svojo uvodno tekmico Margarito Betovo in se tako uvrstila v 2. krog, v katerem se bo pomerila še z eno Rusinjo, Moskovčanko Anastasijo Potapovo.

Uvodni dvoboj je bil poseben, saj sta ga igralki odprli v torkovem zgodnjem dopoldnevu, sklenili pa sta ga šele v sredo, malce pred 18. uro. Dež je pač prikrojil wimbledonski urnik po svoje in z izjemo tistih izbrancev, ki že od uvoda nastopajo na osrednjih dveh igriščih, ki ju ob padavinah lahko pokrijejo s premično streho, so drugi obsojeni na čakanje.

Torkov Kajin uvod je obetal gladko zmagoslavje 22-letne Ljubljančanke, saj je ta dobila 1. niz po najhitrejši možni poti – s 6:0. Nadaljevanje pa nato le ni bilo tako preprosto, saj se je prebudila tudi Rusinja, se poskusila odločno zoperstaviti, zaostanek v igrah s 3:4 ob prekinitv ji je še ohranjal upanje o zasuku. Tega pa je bilo nato hitro konec, naša igralka je po tem dolgem čakanju brezhibno opravila nalogo in se hitro podpisala pod končno zmago – 6:0, 6:3.

Vedno živahno tudi zaradi utripa

»Je bilo vse skupaj kar stresno,« se je nasmehnila naša teniška igralka, sicer zadovoljna z opravljenim. Seveda bi raje videla, da bi svoj prvi nastop sklenila v torek in bolj umirjeno čakala na nadaljevanje turnirja, toda tudi sama nam je dejala, da razmere niso omogočale normalne igre: »Žal res ni šlo. Saj je vmes nehalo deževati, toda potem je spet začelo ... Na igrišču pa je zelo drselo. Ni kaj, sprijaznila sem se, da bova z Margarito nadaljevali tekmo naslednji dan, nato pa sem v sredo šest ur čakala, vmes brala knjigo, si pogledala film o zapornikih, ki so igrali nogomet. Takrat pač ni čas za zahtevne vsebine, poskusila sem ostati, kolikor je bilo le mogoče, sproščena in tudi ogreta za prihod na igrišče,« je poudarila.

Sicer pa je v Wimbledonu kot vedno živahno tudi zaradi utripa, ki nima neposredne povezave s tekmovalnim delom. Ni ga bilo, ki ne bi glasno ploskal, ko je kot častni gost prišel na glavno tribuno Roger Federer, zdaj upokojeni švicarski teniški zvezdnik, ki je na tem prestižnem turnirju osvojil kar 8 lovorik, nazadnje leta 2017. Pisano pa je bilo tudi na enem od igrišču, ko je mimo redarjev prikorakala skupina protestnikov in opozorila na pomembnost ekologije ter nevarnost onesnaževanja z nafto ...