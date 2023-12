Jan in Beni še nimata dovolj

Skupinski del lige prvakov je končan, zadnji večer se je razpletel brez večjih presenečenj, tudi Paris St. Germain se je skozi šivankino uho izvlekel v izločilne boje.

Teh težav nista imela Benjamin Šeško in Jan Oblak, Leipzig in madridski Atletico sta z zanesljivima zmagama končala skupinski del in v ligi prvakov upravičeno merita na odmeven izid.

Šeško je na Red Bull Areni slavil dvakrat, obveljal je le en zadetek. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Tako Leipzig kot madridski Atletico si za predstave v skupinskem delu zaslužita visoko oceno. Vzhodnonemški prvoligaš je imel že pred zadnjo zmago (2:1) proti Young Boys iz Berna zagotovljeno napredovanje in drugo mesto v skupini, zato so priložnost dobili tudi mladi fantje nemške zasedbe. Mesto v začetni enajsterici je tokrat dočakal tudi Šeško in trenerju Marcu Roseju znova dokazal, da mu mesto ni na klopi, temveč v udarni postavi rdečih bikov.

Že v šesti minuti je Šeško prvič slavil po lepem strelu v spodnji vratarjev kot, a je njegovo slavje pokvaril VAR, ki je pokazal, da je bil Radečan tokrat za nekaj centimetrov prehiter. Reprezentančni golgeter se ni pustil zmesti, v 51. minuti je po podaji Benjamina Henrichsa lepo izkoristil prostor in s strelom pod prečko potrdil svoj drugi gol v ligi prvakov. Tokrat je bil nemočen tudi video sodnik.

ZrebOsmineFinala FOTO: Dk Igd

»Ekipa, ki sem jo tokrat poslal na teren, je odigrala zelo dobro, zadovoljen sem z njeno predstavo,« je Rose potrdil, da so rezervisti na zelenici pustili dober vtis. »S prikazanim v skupinskem delu lige prvakov moramo biti zelo zadovoljni, osvojili smo lepih 12 točk. Zmagali smo na težkih gostovanjih v Bernu in Beogradu, tudi s Cityjem smo se enakovredno kosali. Veliko pozitivnega lahko odnesemo iz teh tekem,« je 47-letni nemški strokovnjak pohvalil svojo zasedbo. Tokrat je lahko računal tudi na Kevina Kampla, ki se je vrnil po težavah z gležnjem, nekdanji slovenski reprezentant je odigral vso tekmo in zaupanje upravičil z asistenco za zmagoviti gol Emila Forsberga.

Znova prava vez z navijači

Za madridski Atletico je bila zadnja tekma skupinskega dela iz rezultatskega vidika veliko bolj pomembna, v neposrednem dvoboju za prvo mesto in status nosilca v žrebu osmine finala so z 2:0 premagali rimski Lazio. Kapetan slovenske izbrane vrste (in Atletica) Oblak je ustavil vse štiri strele, ki so leteli v okvir madridskih vrat, rekordno 20 zaporedno zmago Atletov na domačem Metropolitanu sta prinesla znova izvrstni Antoine Griezmann in Lino.

Oblak in Atletico Madrid končala na vrhu skupine E. Šeško se je za konec skupinskega dela izkazal z golom. Liga prvakov se z osmino finala vrača februarja.

analiZa Skupineksega Dela Lige Prvakov FOTO: Tt/Gm Igd

»Najbolj pomembno je, da smo znova med najboljših 16. Lani smo tekme februarja in marca gledali doma pred TV zasloni in takrat sem si rekel, da moramo biti naslednje leto veliko boljši. Smo, kjer smo želeli biti, že zdaj se veselim izločilnih bojev, ki prihajajo,« je bil zadovoljen Francoz, ki v tej sezoni kaže morda svoje najboljše partije v karieri. Je unikatna mešanica krilnega napadalca, napadalca in vezista, z njim na igrišču gledalec dobi občutek, da Atletico igra z 12 ali 13 igralci v polju.

Tako Leipzig kot Atletico imata velike načrte za osmino finala. Španci ponedeljkov žreb (12.00 v Nyonu) pričakujejo v vlogi nosilcev, na razprodanem Metropolitanu bodo trd oreh za slehernega tekmeca. »Klub je v zadnjem obdobju vložil veliko energije, da smo znova vzpostavili pravo vez z navijači.

V vzdušje, ki zdaj vlada na štadionu, vsak od nas iz sebe iztisne še nekaj več,« se je Griezmann priklonil tudi madridskim navijačem. Ozračje na Leipzigovih tribunah resda ni tako naelektreno, a si rdečih bikov v žrebu favoriti gotovo ne bodo želeli. Konec koncev so v tej sezoni že večkrat, nazadnje v minulem kolu bundeslige proti Dortmundu, pokazali, da znajo premešati štrene tudi favoritom.