Iz Trzina mimo Stožic v Celje

Današnji pokalni preizkušnji nogometašev Celja v Krškem in Olimpije v Grosupljem bosta le generalki za nedeljski ligaški derbi 15. kroga, ki že lahko določi smer, po kateri se bo nadaljevala šampionska bitka: s Celjani v vlogi absolutnih favoritov za lovoriko ali z izenačenim trobojem, morda celo četverobojem za naslov prvaka.

Celjani so že na zadnji tekmi minulega prvenstva v Stožicah (2:0) napovedali pohod na lovoriko v tej sezoni in jo pod taktirko Alberta Riere začeli zmagovalno. S prepričljivo zmago proti Olimpiji v Ljubljani (4:2) so njihove delnice krepko poskočile in se še okrepile po odhodu karizmatičnega Španca ter prihodu umirjenega Hrvata Damirja Krznarja.

FOTO: Voranc Vogel

Tako kot prej pri Majorčanu tudi pri Zagorcu pripada vloga prvokategornika enemu od najbolj vznemirljivih igralcev mlajšega rodu – Marku Zabukovniku. Z odličnimi igrami na položaju zadnjega zveznega igralca je postavni fant (185 cm) zabil že dva gola (kot v celotni prejšnji sezoni) in se zasidral v začetni enajsterici Celja.

Pohvalil Riero

»Imel sem nekaj sreče, da je prišel v klub Riera. Španski trenerji so namreč vzgojili številne igralce na mojem položaju in tudi on me veliko naučil. Ni kaj, le nadaljevati moram v tem slogu. Vstopil sem v obdobje, ko je vse odvisno od mene. Igral sem v mlajših reprezentancah, zdaj moram nadaljevati zavzeto in odločno,« je Zabukovnik pripisal Rieri del zaslug ne le za svoj napredek, temveč tudi za pohod Celjanov, ki pod Krznarjem ne kažejo znakov nazadovanja.

»Z Riero sta si podobna v tem, da sta pri komunikaciji z igralci zelo človeška. Dobra človeka sta in to izjemno cenim. Pomembno je, da je vzdušje umirjeno in spoštljivo. V taktičnem smislu so njune osnovne zamisli podobne, Krznar zahteva le več napadanja globine,« je 22-letni Trzinčan razkril strokovne podrobnosti med trenerjema.

FOTO: Voranc Vogel

Celjani so bili konkretni in vztrajni

Zabukovnik izhaja iz radomeljske nogometne akademije. Zanimivo je, da so ga prezrli pri Domžalah in Olimpiji. »Že dolgo nazaj so me želeli Domžalčani, a sem raje ostal v Radomljah. Lani poleti pa so bili Celjani najbolj konkretni in vztrajni. Prestop je pomenil dobro odločitev,« je pojasnil Mark, ki bi lahko postal zeleno-beli igralec prihodnosti, toda namesto tega je le izzivalec Ljubljančanov in njihov tekmec.

Nedeljski derbi je pred vrati, kaj pričakuje? »Prva tekma v Stožicah je bila posebna, saj smo oboji igrali tudi v Evropi. Vmes je prišlo do številnih sprememb. V vsakem primeru Olimpija z novim trenerjem še nima značilnega sloga in ne sme nas zavesti njena nestanovitnost. Razplet nedeljskega derbija bodo oblikovali pokalna tekma, temeljita taktična priprava in dobra dnevna forma,« je prepričan Mark, ki s srčno izbranko Kajo uživa tudi v Celju.