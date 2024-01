Hrgota zatrdil, da ne bodo rinili z glavo skozi zid

Že zjutraj je bilo jasno, da avstrijski prireditelji 28. svetovnega prvenstva v smučarskih poletih včeraj na Kulmu ne bodo izpeljali drugega kakor slovesnega odprtja, ki ga je vodil nekdanji domači zvezdnik Andreas Goldberger. Močni vetrovni sunki so premetavali oglasne panoje, tresli so se šotori in v njih zibali viseči televizijski sprejemniki. Zaradi tega odgovorni niso dolgo odlašali z odločitvijo o odpovedi uradnega treninga in kvalifikacij.

»Že vnaprej smo vedeli, da bomo zaradi slabe vremenske napovedi težko dočakali zeleno luč. Bilo bi nevarno,« je pojasnil glavni trener slovenske moške skakalne reprezentance Robert Hrgota. Ker naj bi se ozračje nad Kulmom umirilo, so pristojni trening preložili na današnji dan (9.00), medtem ko so kvalifikacije odpovedali. Ob 14. uri naj bi posamično tekmo odprli z uvodno serijo, ki ji bo sledila še druga, preostali dve bosta jutri (14.00).

Hrgota bo četverico za tekmo določil po treningu, možnosti za nastop na tekmi ima tudi »rezervist« Žiga Jelar, ki so ga v ekipo uvrstili po nesrečni poškodbi Anžeta Laniška. Toda preostali štirje skakalci, svetovni podprvak Timi Zajc, oboleli Lovro Kos ter brata Domen in zastavonoša Peter Prevc, imajo po besedah slovenskega selektorja določeno (začetno) prednost.

Glavni favorit je Stefan Kraft

Da do nadaljnjega ne bo mogel računati na svojega najmočnejšega aduta iz svetovnega pokala, ga seveda žalosti. »Poškodbe so žal sestavni del športa, na srečo pa Anžetova ni tako huda, da bi bil potreben operacijski poseg. A nekaj tednov bo moral mirovati,« je poudaril 35-letni Velenjčan in zatrdil, da pri Laniškovem okrevanju ne bodo rinili z glavo skozi zid. »Dokler Anže ne bo stoodstotno zdrav, zagotovo ne bo šel na nobeno tekmo ...«

Kljub odsotnosti 27-letnega Domžalčana verjame, da lahko uresničijo visoke cilje. »Še vedno imamo zelo močno ekipo in posameznike, ki lahko posežejo visoko. Zato gremo lahko optimistično in samozavestno v prvenstvo. Fantje so na zadnjem treningu v Planici skakali zelo lepo, njihova raven skakanja je visoka. Ne smejo se obremenjevati z rezultatom, ampak morajo uživati v poletih,« je razkril ključ do uspeha.

Njegov prvi vtis o kulmski letalnici je dober. »V takšnih razmerah, ko veliko dežuje, je napravo toliko težje ustrezno pripraviti,« je dejal glavni trener naše reprezentance, ki ima – kakor mnogi poznavalci – na vrhu seznama (tujih) favoritov Avstrijca Stefana Krafta. »Če bi sodil po zadnjih preizkušnjah, ga bo mogoče premagati le z zares vrhunskimi nastopi. Resno bo treba računati tudi z Andreasom Wellingerjem in Rjojujem Kobajašijem, verjamem pa, da so naši fantje zraven,« je sklenil Hrgota.