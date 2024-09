Hat-trick Šeška Sloveniji prinesel prvo zmago v ligi narodov

Slovenska moška nogometna reprezentanca je v drugi tekmi skupine 3 lige B v ligi narodov v Stožicah premagala Kazahstan s 3:0 (2:0). Slovenske nogometaše naslednja tekma proti Norveški čaka v naslednjem reprezentančnem ciklu, ko bodo 10. oktobra gostovali v Oslu.

Slovenci so na domači zelenici nadzorovali potek današnjega dvoboja in si priigrali precej več priložnosti od tekmeca. Trikrat je bil natančen Benjamin Šeško, ki je zadel v 23., 28. in 63. minuti ter postal osmi igralec v slovenskem dresu, ki je dosegel "hat-trick".