Dallas prišel do ene od največjih zmag v sezoni, šov Dončića in Irvinga (VIDEO)

Košarkarji Dallas Mavericks, katerih prvi zvezdnik je Slovenec Luka Dončić, so v domači dvorani osvojili pomemben skalp. Na krilih 34 točk Dončića ter 35 Kyrieja Irvinga so s 115:108 premagali najboljšo ekipo zahodne konference, Minnesoto Timberwolves. Volkovi kljub porazu ostajajo prvi na zahodu z izkupičkom 25-10, Mavericks so šesti z 22-15.

Dončić, ki je dodal še šest skokov in osem podaj, ter Irving, ki je v zadnji četrtini zadel dve ključni trojki, sta se uspešno zoperstavila tudi 36 točkam zvezdnika gostov, Anthonyja Edwardsa. »To delam že od malega,« se je po zmagi nasmehnil Dončić, vajen sijajnih zaključkov tekem. Z zmago se je Dallas, ki je igral brez poškodovanih Danteja Exuma, Maxija Kleberja in Derecka Livelyja II., maščeval volkovom tudi za prejšnja dva poraza v sezoni. »Kyrie in Luka sta bila odlična, dajala sta ton celotni ekipi. Čutim njuno zaupanje drug v drugega. Skupaj sta opravila odlično delo, da sta našla pot do zmage,« je predstavo zvezdniškega dvojca Dallasa pozdravil njun trener Jason Kidd. Naslednja tekma Dallas čaka v torek, ko bo doma gostil še Memphis.

Zmagali pa so Denver Nuggets, ki so številka 2 na zahodu. Tokrat so s 131:114 premagali najslabšo ekipo Detroit Pistons. Jamal Murray je dosegel osebni rekord sezone s 37 točkami, Nikola Jokić pa se je zadovoljil z le tremi meti, ki so vodili do štirih točk, a vpisal še 16 podaj in pet blokad. Član Denverja je tudi Vlatko Čančar, a zaradi hude poškodbe pred sezono ne igra.