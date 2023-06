Čakanja je konec: zvečer prihaja prva bitka calcia in footballa

Današnji finale konferenčne lige (21.00) v Pragi je preplet slavnejše zgodovine in povprečne sedanjosti. Finalista, Fiorentina in West Ham, sodita v kategorijo najbolj tradicionalnih klubov s stare celine. Nekoč sta bila blizu najboljšim in pisala pomembna poglavja v evropskem, še bolj pa domačem nogometu, zdaj se morata zadovoljiti z občasnimi prebliski. Zmagovalec bo prejel pet milijonov evrov in nasledil lanskega prvaka Romo ter si zagotovil še vstopnico za evropsko ligo v novi sezoni.

Oba kluba imata zveste in številčne navijače, ki bodo preplavili mestno središče in pripravili kičasto kuliso tudi zunaj štadiona praške Slavie z vsega 20.800 sedeži. Samo privržencev West Hama bo približno 20.000. To bo prvi dvoboj italijanskega »calcia« in angleškega »footballa« v letošnjih evropskih finalih (drugi bo v finalu lige prvakov med Interjem in Manchester Cityjem). »Imamo odlično moštvo z dobrimi tujci in igralci, ki so lačni uspeha. Upam, da bodo to pokazali tudi na tekmi,« je v pozitivnem duhu finale napovedal trener Angležev David Moyes.

Dvoboj fantov praške Slavie

Pri Fiorentini imajo spodobno sezono, ki so jo vijolični zaokrožili z osmim mestom. A tudi zanje velja, da Evrope v naslednji sezoni ne bodo videli, če ne bo evropske zmage. Odlična forma v zaključku sezone – v zadnjih petnajstih prvenstvenih tekmah je Fiorentina zmagala devetkrat in štirikrat igrala neodločeno – krepi samozavest trenerja Vincenza Italiana.

»Poznamo tekmečeve odlike, a tudi šibke točke, ki jih moramo izkoristiti. Moramo biti zelo spoštljivi in previdni,« je povedal 45-letni izzivalec 60-letnega Škota in dopolnil svojo oceno z dodanimi vrednostmi najučinkovitejšega moštva v KL – v 16 tekmah je Fiora dosegla kar 36 golov, West Ham kot drugi najučinkovitejši 27.

»Nemec« Vincenzo Italiano. FOTO: Jennifer Lorenzini Reuters

Najzaslužnejši za preboj v finale pa je bil, kako simbolično, praški in Slaviin Čeh Antonin Barak. V Baslu je 28-letni napadalni zvezni igralec v sodniškem dodatku podaljška zabil odločilni gol za zmago s 3:1 in skupno s 4:3. A s petimi goli je šele tretji strelec med vijoličnimi, sedem jih je dosegel prvi strelec tekmovanja, Brazilec Arthur Cabral, šest pa Srb Luka Jović. Pri West Hamu je s šestimi najboljši angleški Jamajčan Michail Antonio. Tudi West Ham ima v svoji zasedbi ne enega, temveč kar dva »Slaviina fanta« – Tomáša Součeka in Vladimirja Coufala.