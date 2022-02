Kakšen boj! Orli po treh skokih vodijo (V ŽIVO)

Slovenski skakalci so v lovu na novo odličje. V Pekingu se je ob 11. uri začela poskusna serija na ekipni tekmi. V ekipi so Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc. Ob 12. uri se začne prva serija. Ob 13.06 pa je na vrsti serija najboljših osmih od enajstih reprezentanc. Na obeh posamičnih tekmah so naši skakali dobro, a so za las ostali brez odličja. V poskusni seriji je Kos skočil 130,0 m (12.), Cene Prevc 117,5 m (20.), Zajc 91,0 m (37.), Peter Prevc 120 m (16.). Jelko Gros je v prenosu za RTV dejal, da so jo skakalcem v poskusni seriji zagodle vremenske razmere.

Prva serija

Lovru Kosu je uspel dober skok. Skočil je 134 metrov in po prvi skupini je Slovenija zaostajala le za Norvežani. V drugi seriji je Cene Prevc skočil 132 metrov. Norvežani imajo pred našimi skakalci le pol točke prednosti. Avstrijci na tretjem mestu za Slovenijo zaostajajo 19 točk, Nemci pa 25 točk.

Timi Zajc je skočil 124 metrov. ob slabših razmerah je dobil devet točk pribitka. Skok ni uspel niti Norvežanu Robertu Johansonom, ki je pristal pri 125 metrih in pol. Norvežani so za -0.4 zaostali za Slovenci. Po tretjem skoku so se Sloveniji in Norvežanom približali tudi Avstrijci (-8.7) in Nemci (-15.8 ) .

Po tretje odličje?

Slovenski skakalci lovijo tretjo odličje na ekipnih tekmah. Zadnjo, bronasto, so leta 2002 v Salt Lake Cityju osvojili Damjan Fras, Primož Peterka, Robert Kranjec in Peter Žonta, prvo, še pod jugoslovansko zastavo, in sicer srebrno, pa leta 1988 v Calgaryju Primož Ulaga, Matjaž Zupan, Matjaž Debelak in Miran Tepeš.

Slovenski športniki so v Pekingu do zdaj osvojili šest medalj, dve zlati, dve srebrni in dve bronasti.