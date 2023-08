X za neuspešen poskus preveč

Tina Šutej je na svetovnem prvenstvu v atletiki v Budimpešti v finalu skoka s palico odlično nastopila, a na koncu brez odličja končala na četrtem mestu. S 480 cm je tudi popravila svoj državni rekord na prostem. »Moja najboljša tekma kariere tokrat ni bila dovolj za kolajno,« so bile prve njene besede po finalnem nastopu. »To je moje najboljše prvenstvo doslej. Zadovoljna sem s tem, kako sem skakala. A to ni bilo dovolj, malce je zmanjkalo do odličja. Sem pa ponosna nase. Prikazala sem največ ne le v tej sezoni, temveč v karieri. Malce sem razočarana, ker nisem dodala tistih pet centimetrov ali pa nisem imela samih krogcev. En x je bil poleg, ena poprava preveč, in to je odločilo,« je povedala Tina Šutej.

Bron je pripadel s 4,80 m, kolikor je skočila tudi slovenska rekorderka, Finki Wilmi Murto. Evropska prvakinja na prostem in v dvorani je bila že prvič uspešna na 475 cm, Šutejeva je to skočila v drugem poskusu in zgolj to je na koncu odločilo, kateri bo pripadel bron. Naslov je ubranila aktualna olimpijska zmagovalka Katie Moon iz ZDA, prvo mesto si je s 490 cm tokrat delila z Avstralko Nino Kennedy, lani tretjo na SP. Štiriintridesetletna Šutejeva je imela v zadnjem času težave s tetivo. »V tem mesecu mi ni bilo lahko. Trenirala sem z bolečino. To je bilo zelo naporno, tudi za možgane. Iztisnila sem iz sebe največ, kar sem lahko. Ponosna sem, da sem prikazala največ doslej in to je motiv tudi za naprej.«

Pozdraviti tetivo

»Super dosežek je tudi četrto mesto, zavedam se, da so to odlične uvrstitve. Ne morem pa biti povsem zadovoljna. A sem vesela, da sem prikazala dobre skoke. Da so tisti, ki so prišli navijat zame v Budimpešto, videli mojo tekmovalnost, borbenost, da se lahko osredotočim tudi v najtežjih trenutkih,« je nadaljevala Tina Šutej. Prihodnje leto bodo tri velika atletska tekmovanja. Glasgow bo marca gostil SP v dvorani, nato pa bo poleti najprej evropsko prvenstvo v Rimu in nato še olimpijske igre v Parizu. »Naslednje leto bo res pestro. Najprej pa se bom morala po tej sezoni spočiti in pozdraviti tetivo. To je najbolj pomembno. Če hočem še naprej dobro skakati, potem je nujno, da sem zdrava. Ne nameravam pa izpustiti naslednje zimske sezone,« je pojasnila Šutejeva.

Slednjo trditev je utemeljila s tem, da običajno v dvoranski sezoni tekmuje brez bolečin. »Po poletju je daljši premor in tetiva se pozdravi. V sezoni na prostem pa se običajno znova vname. Zimska sezona je kratka, nekaj tekem je in jo je zelo hitro konec. Pa še lepo je skakati v dvorani, ker so pogoji ves čas enaki.« Jutri bosta na SP v Budimpešti nastopili dve slovenski atletinji, Lia Apostolovski bo ob 10.20 začela kvalifikacije v skoku v višino, Anita Horvat, slednja meri na odličje, bo zvečer ob 20.25 tekla v polfinalu na 800 m.