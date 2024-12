Vijolični imajo moč in znanje, vodje še ne

Šest tekem, po dve zmagi, poraz in neodločena izida, razlika v golih 4:4. To je bilanca Maribora pod taktirko trenerja Boštjana Cesarja, zaostanek za vodilno Olimpijo pa večji, kot je bil po odstavitvi Anteja Šimundže. Ljubljančan na vijoličnem trenerskem stolčku po derbiju 17. kroga 1. SNL na koprski Bonifiki ni mogel biti zadovoljen. Mariborčani so izgubili dve točki, potem ko so po spektakularnem golu tudi osmoljenca Benjamina Tetteha v 36. minuti prišli do vodstva, v 75. minuti pa po napaki Blaža Vrhovca podarili izenačenje. Strelec je bil Omar El Manssouri.

Odlični Francoz maroškega porekla Omar El Manssouri je nagradil vztrajnost Koprčanov z izenačujočim golom in svojim četrtim prvenstvenim. FOTO: Matej Družnik

Poldrugi mesec Cesarjevega prvoligaškega učenja, zorenja in privajanja na klubski trenerski poklic in njegove zakonitosti je že terjal davek v debelem zaostanku za zeleno-belimi. Mariborčani so v Kopru resda igrali brez treh vidnih prvokategornikov (Josipa Iličića, Martina Milca in Ažbeta Juga), toda tudi Koprčani niso bili popolni. Morda so bili še bolj oslabljeni, v napadalnih akcijah so bili brez osrednjega napadalca, ker ga preprosto niso imeli.

Olimpija pridno nabira točke Izidi 17. kroga: Koper – Maribor 1:1 (1500 gledalcev; Omar El Manssouri 75.; Benjamin Tetteh 36.); Domžale – Bravo Kostel 2:3 (250; Rene Hrvatin 60., Danijel Šturm 67.; Matic Ivanšek 3., Martin Pečar 40., Milan Tučić 45.), Primorje – Mura 1:0 (250; Žan Bešir 40.), Nafta – Celje 0:0 (350), Olimpija – Kalcer Radomlje 2:0 (Ivan Durdov 38., Dino Kojić 83.); vrstni red strelcev: 7 – Milan Tučić (Bravo), Semir Smajlagić (Primorje); 6 – Deni Jurić (Koper), Raul Florucz (Olimpija), Armandas Kučys (Celje), Amadej Maroša, Dario Vizinger (oba Mura); pari 18. kroga: Bravo – Olimpija, Celje – Domžale (oba 7. t. m.), Radomlje – Primorje, Maribor – Nafta, Mura – Koper (vsi 8. t. m.).

»Seveda sem razočaran, ker ob takšni igri nismo prišli do treh točk. Imeli smo priložnosti za 2:0, nismo zadeli. Če bi, bi tekmo mirno zapeljali do zmage. Zgodila se je napaka, ki pa se dogaja,« je poskušal biti umirjen Cesar, ki so ga – upravičeno – zmotile sodniške odločitve Davida Šmajca. Da, bil je domačinski, česar niso skrivali tudi v domačem taboru. Vijolični so bili najbrž prikrajšani tudi za enajstmetrovko.

Več samozavesti in poguma

Toda sodnik ni glavni krivec za izgubo dveh točk. »Odzvali smo se z več tveganja in bolj napadalno igro. Veliko prostora smo pustili, zato smo veseli, ker smo izenačili in celo iskali drugi gol. Mirne duše lahko pravim, da je neodločen izid najbolj pravičen,« je pot do velike točke opisal domači trener Oliver Bogatinov.

Mariborčani si z nesporno kakovostjo posameznikov ne bi smeli dopustiti, da jih ena napaka tako drago stane, ali da jih tako oslabljen tekmec, ki je bil nagrajen za vztrajnost in taktično spretnost, napada. Ob res odličnima Tettehu ali El Arabiju Soudaniju ter dolgi klopi ne bi smelo biti vprašljivo, kdo narekuje igro. Ne le zadnjih deset minut, ko so Mariborčani z avtoritativno igro in v lovu za zmago stisnili tekmece v kot, že med tekmo je bila vidna njihova moč.

Vijolični v obrambi Koprčanom niso dopustili veliko priložnosti. FOTO: Matej Družnik

Z več samozavesti in poguma, še največ Cesarjevega, in predvsem z uglasitvijo igre z značajem igralcev, bo Maribor – ob jasnih napovedanih novih okrepitvah, če bo treba, vlagatelja Acuna Iličalija – lahko spomladi le boljši. Zdaj so vsi na istem, igralci, trener in vlagatelj se učijo in privajajo na okolje ter njegove zahteve.

Kako bo Maribor kakovost posameznikov zložil v šampionsko igro, je predvsem izziv za reprezentančnega rekorderja in njegov štab pomočnikov. »Odnosi v moštvu in kemija med igralci se morajo ves čas obnavljati. Tudi ko se igralci ujamejo, se kemija ne sme zrušiti,« je o ustvarjanju moštva z značajem povedal Cesar in izzval domače igralce. »Imamo veliko tujcev, zato morajo domači, slovenski in izkušeni igralci narediti to ekipo še močnejšo. V naslednjih dneh, tednih in mesecih moramo delati na psihološki pripravljenosti igralcev,« je 42-letni Ljubljančan razkril del delovnega načrta za naslednje mesece.